Nikki Haley se retiró de las primarias republicanas y evitó apoyar a Trump en su duelo con Biden para la Casa Blanca

La que hasta ahora era la única rival en la carrera republicana a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump, Nikki Haley, abandonó la contienda tras certificar su derrota en las urnas este martes. La decisión deja todavía más libre el camino a un imparable Trump, que será el candidato republicano que se enfrentará al presidente, Joe Biden, en las elecciones del 5 de noviembre.

Haley hizo el anuncio este miércoles en un encuentro con la prensa en la ciudad de Charleston (Carolina del Sur), como habían avanzado unas horas antes los medios estadounidenses. “Estoy llena de gratitud por el gran apoyo recibido en todo nuestro gran país. Pero llegó el momento de suspender mi campaña (...) Aunque ya no seré candidata, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo”, dijo.

Aunque durante su discurso felicitó al expresidente y le deseó “lo mejor”, no le expresó su apoyo. “Ahora depende de Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron”, señaló. “La política se trata de atraer a la gente a tu causa, no de rechazarlos. Nuestra causa conservadora necesita urgentemente a más gente. Este es el momento de que él (Trump) elija”.

Solo dos victorias en las primarias

La exgobernadora de Carolina del Sur, la única mujer en las primarias republicanas y la única aspirante que permanecía en pie tras el paso arrollador de Trump, certificó este martes su debacle y su intento fallido de postularse a la presidencia.

La política republicana de 52 años obtuvo solo dos victorias en las primarias celebradas hasta ahora: en el distrito de Columbia, al que pertenece Washington DC, y en Vermont, uno de los 15 estados que acudieron a votar en el decisivo supermartes, jornada en la que solo ganó 43 de los delegados republicanos. En cambio, Trump se ha llevado 764 tras arrasar en Texas, Massachusetts, Colorado, Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Carolina del Norte, Maine, Arkansas y Minnesota. También ganó en California.

Antes de las primarias de Carolina del Sur en febrero, Haley prometió permanecer en la carrera hasta el supermartes. Según dijo entonces, iba a seguir en la carrera “hasta que la última persona vote, porque creo en un Estados Unidos mejor y un futuro más brillante para nuestros hijos”.

Mientras que la exgobernadora optaba por el silencio en esta compleja noche, Trump celebró su victoria en una fiesta privada en Palm Beach, en su mansión de Mar-a-Lago, y dio un discurso en el que ni siquiera mencionó a Haley, como acostumbró a hacer en la mayoría de sus actos de los últimos meses.

Haley, que fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Trump, fue la última de una docena de candidatos en abandonar una carrera en la que el expresidente partió como favorito desde el principio. Tras su decisión, los dos candidatos principales de las elecciones del 5 de noviembre próximo son, salvo imprevisto, los mismos que en las elecciones de 2020: Trump y el actual presidente, Biden.

Trump conseguirá probablemente cerrar matemáticamente su nominación la próxima semana, mientras que Biden tampoco tardará mucho dado que no tiene rivales en el Partido Demócrata. El Comité Nacional Republicano (RNC) ha emitido un comunicado en el que felicita a Trump por convertirse en “el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos”. La nominación republicana se confirmará oficialmente en la Convención Nacional Republicana que tendrá lugar del 15 al 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin).

Tras el anuncio de Haley, Biden apeló a sus seguidores. “Hay un lugar para ellos en mi campaña”, dijo en un comunicado.