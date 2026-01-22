La ONU dice que la junta de paz de Trump en Gaza es “amorfa” y respalda su labor solo en la Franja

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles a través de uno de sus portavoces que la junta de paz de Donald Trump en Gaza es, por ahora, “amorfa”, y subrayó que la respalda “estrictamente” para su labor en la Franja.

“En cuanto a lo que hará, la junta de paz sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. La ONU tiene su Carta, cuenta con una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo”, expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.

Trump presidió este jueves, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el acto de firma para constituir formalmente la junta, un organismo que asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unidas para resolver guerras.

La controversia por la junta de paz de Trump

Aunque esto fue concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, Haq apuntó hoy que el Consejo de Seguridad ha respaldado la junta de paz “estrictamente para la labor en Gaza” y subrayó que el organismo “sigue acatando esa resolución”.

El portavoz también aseguró que a la ONU “no le preocupan otras organizaciones” y recalcó que durante sus 80 años de existencia ha habido numerosas entidades que han coexistido con la ONU.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Países rechazaron la iniciativa

Entre los países que han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina y Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.

Otros países invitados, como Rusia, Brasil o España, continúan analizándola.

En su rueda de prensa de hoy, Haq también respondió a las recientes críticas vertidas por Trump contra la institución, e indicó que el organismo está haciendo “todo lo posible” para mejorar su funcionamiento.

“La ONU seguirá trabajando sin descanso por la paz, respetando plenamente el derecho internacional y realizando un esfuerzo integral para abordar las causas profundas de los conflictos y garantizar soluciones sostenibles para la paz”, aseveró.

HRW dice que el mundo necesita “una ONU más fuerte, no el Consejo de Paz de Trump”

Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que “el mundo necesita una ONU más fuerte” en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump y que, pese a los “problemas” del organismo, “sigue siendo preferible a uno controlado por un solo líder”.

“En lugar de destinar miles de millones a un consejo presidido por Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para proteger los derechos humanos y garantizar la paz internacional”, afirmó en un comunicado Louis Charbonneau, director para la ONU en HRW.

Charbonneau denunció “ataques sin precedentes” de Trump contra la ONU, enfatizando que EE.UU. ha “recortado fondos y debilitado programas y agencias del organismo”, además de “presionar para eliminar términos como ‘género’, ‘clima’ y ‘diversidad’ de resoluciones y declaraciones internacionales”.

“Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la creación de la ONU. Ahora, Trump está socavando y dejando de financiar gran parte de ella. En un aparente intento de marginar al Consejo de Seguridad, Trump ha propuesto esa supuesta Junta de Paz que él mismo presidiría”, agrega.

Según Charbonneau, el Consejo de Trump, que estaría supervisado por “líderes de Gobiernos a los que se acusa de abusos”, omite referencias a los derechos humanos, lo que otorgaría al mandatario “una autoridad suprema para adoptar resoluciones o directrices según su criterio”.

Para el experto, “en lugar de pagar miles de millones para unirse a la junta de Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para defender los derechos humanos”.

“El sistema de la ONU tiene sus problemas, pero es mejor que un Politburó global”, concluyó.

EFE