Más de 100 organizaciones ambientalistas marcharon hasta el FMI para rechazar el acuerdo con Argentina

Más de un centenar de organizaciones ambientalistas de 66 localidades argentinas, con apoyo de la asociación civil AVAAZ, marcharon en Washington y entregaron una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para rechazar el actual acuerdo de ese organismo con el país por “las consecuencias negativas” que ese convenio tiene “para la biodiversidad y el ambiente, así como para las comunidades que allí habitan”, indicaron a través de un comunicado.

En el escrito, que entregaron en la puerta de la sede del organismo en Estados Unidos, los firmantes alertaron acerca del aumento de nuevos proyectos extractivistas que son impulsores directos de la pérdida de biodiversidad como la megaminería, exploración y extracción de hidrocarburo, expansión de la frontera agroganadera en bosques y humedales y plantaciones forestales.

“Estos factores han provocado un daño irreversible en paisajes de bosques nativos y humedales, así como la alteración y/ o reducción de reservas vitales de agua dulce, todo ello con consecuencias altamente negativas en la actual crisis climática”, advirtieron.

Denunciaron que “en su búsqueda acelerada de dólares para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI”, el Gobierno argentino promueve “proyectos extractivistas y que supondrán más presión de la ya existente en los ecosistemas que sostienen la vida y la economía de millones de ciudadanos”.

Señalaron que “existe un particular interés por hacer cambios de uso de suelo en los humedales argentinos a pesar de que son ambientes estratégicos para detener la emergencia climática y que han sido degradados por grandes incendios” después de “tres años de sequía continua en el país”.

Afirmaron también que Argentina “es una acreedora ambiental”. Y en ese sentido, sostuvieron que “los países ricos que integran el directorio del FMI pretenden ser acreedores financieros de la deuda que enfrenta el país, pero son deudores ambientales con el mundo entero”.

En otro punto solicitaron que el FMI “genere mecanismos para colaborar con el cumplimiento de los objetivos financieros del Acuerdo de París” (entre otros tratados vigentes aplicables), así como con las “convenciones internacionales para mitigar las consecuencias de la crisis climática (COP 27 en Sharm El Sheikh, Egipto) y para la protección de la biodiversidad (COP 15 en Montreal, Canadá)”, entre otros compromisos internacionales.

“El sistema financiero no puede ser diferente a la crisis de biodiversidad que ha puesto en peligro de extinción un millón de especies y a los pobladores locales que con ellas habitan. La economía no puede funcionar si no tenemos ecosistemas sanos”, indicó Emilio Spataro, Campaigner de AVAAZ, la mayor organización civil del mundo con mas de 70 millones de miembros,

