El Papa Francisco, sobre Venezuela: “Las dictaduras acaban mal, tarde o temprano”

En una larga conversación con los periodistas en el vuelo de regreso de su periplo por Asia y Oceanía, su viaje más largo, el papa Francisco ha hablado de política internacional y de los próximos destinos que visitará, entre los que no descarta las Islas Canarias.

Bergoglio no fue muy claro cuando se le preguntó por la crisis en Venezuela. Se limitó a solicitar a “los gobernantes que dialoguen y hagan las paces”. Pero sí fue tajante con el liderazgo de Maduro: “Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano”, advirtió. Con todo, pidió que “el Gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz”.

Sobre el drama humanitario en Gaza, Francisco confesó que llama “todos los días a Gaza, a la parroquia de Gaza”, y lamentó “los cadáveres de niños asesinados”. “Cuando se ve que por presunción de que hay guerrilleros se bombardea una escuela, eso está mal. Es feo”, aseguró.

“A veces la gente dice que es una guerra defensiva pero pienso que es demasiada, y que no se están dando pasos para hacer la paz”, criticó sin mencionar a Israel. “Al final, quien gane la guerra encontrará una gran derrota. La guerra siempre es una derrota, siempre, sin excepción. Y esto no debemos olvidarlo”, finalizó.

El “mal menor” de Estados Unidos

“Yo no soy estadounidense y no voy a votar pero entre esa señora (Kamala Harris) o ese señor (Donald Trump), que cada uno lo haga según su conciencia (...). Ambos (candidatos) van contra la vida, el que expulsa a los migrantes y el que mata a los niños”. El papa Francisco invitó este viernes a elegir “el mal menor” en las elecciones en Estados Unidos, al asegurar que los dos postulantes no defienden lo suficientemente la vida, ya sea la de los inmigrantes o la de los no nacidos.

“Expulsar a los migrantes, no darles capacidad de trabajar ni acogida es un pecado grave”, lamentó Francisco, que recordó su viaje a la frontera con México y el episodio de los zapatos de los migrantes que mueren tratando de cruzarla. “Hay una corriente de migrantes que llegan de América central y son tratados como esclavos”.

A Harris le criticó su defensa del aborto. “Es matar a un ser humano (...), la Iglesia no permite el aborto porque es un asesinato y esto lo tenemos claro”. “En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense y haga esto”, recalcó.

El Papa también anunció que, finalmente, no viajará a París (la reapertura de Notre Dame coincide con la tradicional ofrenda a la Inmaculada ante la Embajada española), pero que sí quiere hacerlo a Canarias. “Estoy pensando un poco en ir a Canarias, porque allí hay situaciones de migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente”, señaló, sin concretar. Tampoco aclaró si finalmente viajará a la Argentina de Milei: “Es algo que aún no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, pero aún no lo he decidido. Hay varias cosas que resolver primero”, respondió a los periodistas.

Sobre las relaciones con Pekín, el Papa se mostró contento con los diálogos con China. “El resultado es bueno, incluso para el nombramiento de obispos trabajamos con buena voluntad”. Finalmente, el Papa dijo alegrarse de que se destapen los casos de pederastia en la Iglesia y, sobre el escándalo del Abbé Pierre, definió los abusos como “algo demoníaco” que “destruye la dignidad de la persona”. “El abuso sexual de niños, de menores, es un crimen, es una vergüenza”, concluyó.

