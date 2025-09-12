Los seguidores ultras de Trump alientan una “guerra” contra la izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk

El comandante en jefe habló. Y señaló a la “izquierda radical” como responsable del asesinato de Charlie Kirk. Y una vez puesta la diana, el mundo MAGA, con todos sus referentes a la cabeza, desde Steve Bannon a Elon Musk, pasando por Laura Loomer y Jesse Watters (Fox), ya hablan de guerra y venganza. Hasta tal punto han lanzado una caza de brujas, que existe una web para denunciar a los vecinos que “celebren” la muerte de Kirk. Incluso el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó con retirar el visado a los extranjeros que rebajen la gravedad del suceso.

En un mensaje grabado en la madrugada del jueves, en el que Trump aparece visiblemente cansado, emitido muchas horas antes de tener detenido a un sospechoso, ya señalaba culpables: “Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país. Y debe cesar de inmediato.[...] La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas”.

Trump prometió “encontrar a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política”, y enumeró otros incidentes violentos, incluyendo su propio intento de asesinato el año pasado, así como ataques a agentes de ICE y el tiroteo de Steve Scalise, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de EEUU, en un partido de béisbol del Congreso en 2017. Pero Trump no mencionó a los dos legisladores demócratas que fueron tiroteados en Minnesota, una de ellos mortalmente, junto con sus cónyuges en junio. Es más, cuando ocurrió aquello, ridiculizó al gobernador, Tim Walz, a quien se negó a llamar para expresar sus condolencias.

Este jueves por la tarde, Trump insistía: “Estoy muy preocupado por nuestro país: hay un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema. Solo me preocupa el país”. A renglón seguido, al ser preguntado por la respuesta ante el asesinato, el presidente de EEUU ha afirmado: “Era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que respondiera la gente”.

En relación con la búsqueda del sospechoso, Trump ha afirmado que “se están haciendo grandes progresos, y tendremos que ver qué pasa”. ¿Tiene alguna indicación sobre la motivación del tirador? “Tengo una indicación, sí, pero se lo diremos más adelante”, ha zanjado: “Creo que se están logrando avances. Es un animal, un animal total. Y ojalá lo atrapen. Lo que hizo es vergonzoso. Charlie Kirk fue una gran persona, un gran hombre, grandioso en todos los sentidos. Y lo que este hombre hizo fue vergonzoso. Así que espero que lo tengamos y que lo abordemos de la forma más apropiada”.

En los últimos meses, se ha producido un aumento de la violencia política en EEUU en todo el espectro ideológico, desde el asesinato de la legisladora demócrata estatal de Minnesota y su esposo en junio; hasta el ataque con cócteles molotov en una concentración de Colorado para exigir la liberación de rehenes por parte de Hamás; el incendio de la casa del gobernador demócrata de Pensilvania en abril y el tiroteo contra el presidente de EEUU, Donald Trump, durante un mitin de campaña el año pasado.

En la misma línea argumental que Trump, Steve Bannon, uno de sus colaboradores durante la primera legislatura, hablaba de “guerra”.

“Hay que tener una determinación férrea. Charlie Kirk es una víctima de guerra. Estamos en guerra en este país. Lo estamos. Charlie, Kirk es una víctima de la guerra política que se libra en este país. Lo mataron a tiros a sangre fría, y hay que tener una determinación férrea”, declaró el estratega político conservador Steve Bannon en su programa War Room.

Bannon también cargó contra “la burla que hicieron hoy en MSNBC”. El comentarista se refería a una reflexión de un analista, Matthew Dowd, sobre el contexto de la muerte de Kirk: “Ha sido una de las figuras más divisivas, especialmente divisivas, entre los jóvenes de este grupo, alguien que constantemente ha promovido este tipo de discurso de odio dirigido a ciertos grupos. Y siempre vuelvo a la idea de que los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio. Y creo que ese es el entorno en el que nos encontramos. No puedes quedarte con estos pensamientos horribles y luego decir esas palabras horribles sin esperar que ocurran acciones horribles. Y ese es el lamentable entorno en el que nos encontramos”.

“Debería ser expulsado de inmediato y no volver jamás a ese canal. Sus comentarios de hoy, cuando supimos que a Charlie le dispararon. Necesitamos una determinación férrea”, dijo Bannon, que logró lo que quería: la MSNBC despidió fulminantemente a Dowd por su comentario.

Quien también se ha instalado rápido en la retórica bélica ha sido el dueño de Tesla y ex amigo y asesor de Trump. “Los medios de comunicación y las instituciones educativas están programando a la gente para asesinar”, ha afirmado Musk; y ha añadido: “Están celebrando un asesinato a sangre fría” El ex responsable del departamento de recortes de Trump, ha añadido: “Si no nos dejan en paz, entonces nuestra opción es luchar o morir”, para seguir: “La izquierda es el partido del asesinato”.

La activista ultra Lura Loomer, con gran predicamento en la Casa Blanca, también ha llamado a perseguir a la izquierda, emplazando al presidente de EEUU: “Charlie Kirk dio su vida por EEUU. Debemos seguir luchando por su legado. La mejor manera en que el presidente Trump puede consolidar el legado de Charlie es reprimiendo a la izquierda con toda la fuerza del gobierno. Todo grupo de izquierda que financie protestas violentas debe ser disuelto y procesado. Sin piedad. Encarcelen a todo izquierdista que amenace con violencia política. No podemos permitir que estas personas vivan entre nosotros. Si amenazas a alguien por sus opiniones políticas, deberías ser encarcelado por 25 años o más. Solo el presidente Trump puede acabar con esta gente. Rezo para que lo haga. Por el bien de la esposa y los hijos de Charlie, que nunca conocerán a su padre, y por el bien de nuestro país”.

En otro mensaje, Loomer acusa a los medios de demonizar e incitar a la violencia contra el votante de Trump: “Si eres un activista o periodista conservador, debes tener mucho cuidado. Los medios nos demonizan a diario y animan a la gente a incitar a la violencia contra quienes apoyan al presidente Trump y exponen a la izquierda radical. Lo que le pasó a Charlie Kirk hoy puede pasarte, y te pasará a ti también si no tomas las precauciones adecuadas. Todos dijimos que esto pasaría con la glorificación de Luigi Mangione y la normalización de los cánticos 86-47 [según los MAGA, es por la desaparición de Trump] en Washington D. C. Podría haber sido cualquiera de ustedes. Ya no es seguro asistir a eventos políticos”.

El presentador de la Fox Jesse Watters, por su parte, ha afirmado: “Se acabó oficialmente, después de hoy, no lo aguantaremos más. [Los demócratas] Dicen que estamos en guerra. Estamos en guerra ahora mismo para salvar a este país, así que hay que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvarlo. Esta es una guerra que no pedimos, y es una guerra que no pueden ganar. Este es un punto de inflexión. Todo lo que hemos presenciado recientemente es inaceptable. Todos son responsables: los políticos, los medios de comunicación y todos esos canallas”.

“Nos enfrentamos a fuerzas demoníacas provenientes del abismo del infierno”, escribió a su vez el comentarista y podcaster Matt Walsh en X, que llamó a la unidad de las derechas frente a las “fuerzas demoniacas”.

“Esto es existencial. Una lucha por nuestra propia existencia y la de nuestro país. Toda la derecha tiene que unirse. Basta de estas tonterías de luchas internas. Nos están matando en nuestras iglesias. Intentaron matar a nuestro presidente. Mataron a Charlie, uno de nuestros mayores defensores. Dejemos las disputas personales a un lado. Ahora no es el momento”, publicó Walsh.

Jon Lewis, investigador del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington, teme que la reacción de la derecha provoque nuevos actos de violencia. “El mensaje singular que emerge de toda la derecha es de venganza”, afirmó Lewis en The Guardian.

“Es un verdadero placer ver a todos estos progresistas condenar la violencia política ahora. Nos llamaron Hitler. Nos llamaron nazis. Nos llamaron racistas. Tienen las manos manchadas de sangre”, publicó Katie Miller, asesora política conservadora y esposa de Stephen Miller, adjunto al jefe de Gabinete de Trump y una de las figuras más duras de la Casa Blanca.

Al igual que Loomer, ha habido otros que han pedido a la administración Trump que tome medidas contra aquellos percibidos como cómplices. “La última vez que la izquierda radical orquestó una ola de violencia y terror, J. Edgar Hoover la silenció por completo en pocos años. Es hora, dentro del marco de la ley, de infiltrar, desmantelar, arrestar y encarcelar a todos los responsables de este caos”, escribió Christopher Rufo, destacado activista conservador.

El supremacista blanco Matt Forney, por su parte, comparó la muerte de Kirk con el incendio del Reichstag de 1933 para pedir la ilegalización del Partido Demócrata: el parlamento de Alemania, se incendió y los nazis culparon al Partido Comunista de Alemania, aunque la autoría sigue siendo incierta y el único condenado fue un obrero comunista holandés, Marinus van der Lubbe.

“El asesinato de Charlie Kirk es el incendio del Reichstag estadounidense. Es hora de una represión total contra la izquierda. Todos los políticos demócratas deben ser arrestados y el partido, proscrito bajo la Ley RICO [Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado]. Todos los comentaristas progresistas deben ser silenciados. Terrorismo estocástico [no se basa en una estructura jerárquica o una organización centralizada, sino en acciones independientes]. Ellos causaron esto” dijo Forney.

En este contexto, en pocas horas se creó un sitio web con una lista para señalar a quienes se pueda percibir como “celebrando” la muerte de Kirk en redes sociales. La web se llama Los Asesinos de Charlie, y dice: “Charlie Kirk fue asesinado. ¿Algún empleado o estudiante suyo apoya la violencia política online? Envíe información sobre cualquier persona que celebre la muerte de Charlie”.