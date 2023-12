“Para nosotros son seres queridos, para Hamas son un trofeo”: el testimonio de familiares de argentinos secuestrados

Familiares de secuestrados argentino-israelíes pidieron hoy, en un encuentro que se llevó a cabo en la Embajada de Israel en Argentina, el regreso a casa de sus padres, hermanos, sobrinos y primos. Aseguraron que Hamas lleva a cabo una “guerra psicológica” y que trata a los secuestrados como un “trofeo de guerra”.

“Solamente pude ver una vez el video de Shiri agarrando fuertemente a sus hijos, Ariel y Kfir, mientras era secuestrada por los terroristas”, dijo, al borde de las lágrimas, Mauricio Shnaider, tío de Shiri Bibas, quien se encuentra presuntamente secuestrada -dias atrás Hamas difundió la información de su deceso, pero el gobierno israelí nunca lo confirmó- junto a su esposo y sus dos hijos, un bebé de 10 meses y un niño de 4 años.

Shnaider dialogó este jueves con elDiarioAR y otros medios en conferencia de prensa. Forma parte de una comitiva de familiares de secuestrados argentino-israelíes y brasileños-israelíes que arribó a la Argentina y que visitará también Uruguay y Brasil, con el objetivo de contar sus historias y pedir por la liberación de sus seres queridos. Están previstas reuniones con el presidente electo Javier Milei y con Alberto Fernández.

“Ariel, de 4 años, debería estar jugando con su pelota y su tractor en su casa. Kfir, de casi 11 meses ya, debería tener pañales, mamadera, chupete. En vez de eso, se encuentran secuestrados…”, dijo Schnaider. “Mi nieto me pregunta dónde están sus primitos Ariel y Kfir… ¿Cómo se le explica que su primo de 4 años se encuentra secuestrado, que tal vez no vuelva nunca más? No se lo deseo a nadie tener que responder esa pregunta”.

También forman parte de la comitiva Chen Mahluf Nisembaum y Mery Shoat, hija y hermana de Michel Nisembaum, de nacionalidad brasileña; Guefen Sigal, sobrina de Fernando Marman, quien permanece secuestrado junto a la pareja de su madre -Clara Marman, liberada el pasado martes- Luis Har; y por último, Maia Chmiel, prima de Yair y Eitan Horn.

Sobre las versiones de que Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños fueron asesinados por un ataque de Israel a territorio gazatí, Mauricio aseguró que no sería de extrañar que Hamas mienta y lleve a cabo una “guerra psicológica”. “Ya lo ha hecho anteriormente”, sostuvo. “Nos atamos a la esperanza de que sea falso, y con todo nuestro amor deseamos y esperamos que vuelvan a casa”. “Para nosotros son nuestros seres queridos. Para ellos, son trofeos de guerra”, lanzó Mauricio Shnaider. “Unos sufren y otros disfrutan de esto”.

“Mi papá no es el mejor papá del mundo… pero es mi papá y lo necesitamos en casa”, sostuvo Chen Mahluf, hija de Michel Nisembaum. “Mi hermana está por dar a luz. Tiene un nieto que conocer. Tiene que volver a casa”. Chen cuenta que su padre sufre, además de diabetes, de la enfermedad de Cron, lo cual lo hace muy vulnerable a las condiciones del cautiverio.

Guefen Sigal es la sobrina de Fernando Marman e hija de Clara Marman, quien fue liberada junto a su hermana Gabriela Leimberg y su sobrina Mia días atrás. “En el cautiverio estuvieron las tres juntas siempre; no tenían mucha comida y estuvieron dos semanas sin bañarse. Por la seguridad de quienes siguen en cautiverio, no puedo contar más que eso”, sostuvo Guefen.

Todavía sigue en cautiverio su tío, Fernando Marman y la pareja de su mamá, Luis Har. “La Cruz Roja no pudo entrar. Exigimos que entren y que lleven, entre otras cosas, los medicamentos que necesitan los enfermos, como Luis”.

Sobre la actuación de los organismos internacionales, Mauricio Shnaider sostuvo que la reacción tanto de la ONU como de la Cruz Roja debería haber sido más rápida. “Los organismos internacionales se focalizaron en lo que pasaba en Gaza, en vez de pedir por la liberación de los secuestrados israelíes”.

“Cada día nos levantamos a la mañana esperando que vuelvan a casa. Los recordamos felices y con una gran sonrisa. Esperemos que vuelvan”, concluyó Maia Schimel, prima de Yair y Eitan Horn.

AS/DTC