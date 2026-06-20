Las autoridades de Japón investigan al cártel de los helados ante la llegada de un verano sofocante

Las autoridades de Japón llevaron a cabo redadas en seis de las mayores empresas de helados del país por un presunto pacto secreto para subir el precio de sus productos, lo que provocó la indignación de los japoneses, que se enfrentan a un verano muy caluroso.

Miembros de la Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC) llevaron a cabo el martes registros en las sedes centrales de Akagi Nyugyo, Ezaki Glico, Lotte, Meiji, Morinaga Milk Industry y Morinaga & Co ante la sospecha de que infringieron la legislación antimonopolio.

Un responsable de la JFTC declaró a The Guardian que la comisión no va a emitir ningún comunicado sobre las redadas, pero las seis empresas confirmaron que están siendo investigadas por la comisión y afirman que están cooperando plenamente.

Se sospecha que estas empresas se pusieron de acuerdo para aprovechar la inflación de los alimentos con el fin de subir los precios de sus productos por encima del incremento de los costos de las materias primas. Según la agencia de noticias Kyodo y la cadena pública NHK, se acusa a altos directivos de estas empresas de haber celebrado reuniones e intercambiado correos electrónicos durante años para coordinar el momento y la magnitud de las subidas de los precios al por menor de los helados y otros postres congelados.

La cadena pública NHK se hizo eco de las redadas en su principal informativo de la noche, utilizando un gráfico para mostrar a los espectadores cómo el precio de dos productos estrella del sector de los helados —el helado de Meiji y el paquete de seis bocaditos de chocolate de Morinaga Milk— se disparó de forma paralela en cuatro ocasiones entre junio de 2022 y septiembre de 2025.

Morinaga Milk publicó un comunicado en su página web en el que afirmaba que estaba “sujeta a una inspección in situ por parte de la Comisión de Comercio Justo de Japón ante la sospecha de haber infringido la Ley Antimonopolio. Nos tomamos esto muy en serio y cooperaremos plenamente con la investigación de la comisión”.

Según fuentes conocedoras del asunto, se trata de la primera investigación de la JFTC sobre un presunto cártel de precios relacionado con los helados.

El mercado japonés de helados y aperitivos congelados alcanzó la cifra récord de 663.000 millones de yenes (US$4.000 millones) en el ejercicio fiscal que finalizó en marzo, impulsado por unos veranos cada vez más calurosos y por las subidas de precios.

Los veranos japoneses, ya de por sí sofocantes y bochornosos, se están agravando debido al cambio climático y en los últimos años se registran con frecuencia temperaturas récord.

En abril, las autoridades anunciaron un nuevo término para referirse a los días en los que el mercurio supera los 40 grados, kokusho, que se traduce como “calor insoportable”.

A los problemas de este verano se suman las escaseces de revestimientos para las tuberías de los aparatos de aire acondicionado. Estos revestimientos contienen nafta, cuyo suministro se ha visto interrumpido por la crisis de Oriente Medio, lo que está afectando a la instalación de nuevos aparatos de aire acondicionado.