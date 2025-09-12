Trump anunció que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk “está detenido”: Tyler Robinson, de 22 años

“Tenemos al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk bajo custodia”. Así anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, que la persona que buscaban “está detenido”. El sospechoso de asesinar al activista conservador fue identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informó este viernes la cadena estadounidense NBC.

“Creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, dijo Trump: “Todos hicieron un gran trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador. Todos hicieron un gran trabajo. Se ha trabajado muchísimo en los últimos dos días y medio”, confirmó Trump: “Alguien muy cercano a él lo delató”.

“Y eso sucede cuando se tienen buenas pistas. Alguien cercano reconoce incluso una pequeña inclinación de cabeza, algo que nadie más haría, y alguien muy cercano a él dijo: 'Mmm, ese es él', explicó el presidente de EEUU: ”Era una persona de fe, un pastor, y lo llevó a un marshall estadounidense que era fantástico. Me enteré cinco minutos antes de entrar, mientras entraba, dijeron que tienen a la persona que querían“.

Así, según Trump, un pastor religioso logró que la familia del tirador lo entregara: “El pastor fue con un amigo miembro de los marshall. Y partieron de ahí. Y entonces intervino su padre. Y llegaron a la comisaría, y él estaba allí. Ahora bien, ¿sabía el padre lo que había hecho su hijo? No lo sé. Tienen a alguien que creen que lo hizo”.

En Utah existe la pena de muerte, y el gobernador del Estado ya anticipó que la pedirán en este caso. “Espero que lo declaren culpable y que le apliquen la pena de muerte”, dijo Trump: “Charlie Kirk era la mejor persona. No se merecía esto. He estado viendo que incluso la izquierda lo está pasando mal. Y ahora estamos hablando de la izquierda radical, hay cadenas y canales de cable de izquierda radical, canales horribles, MSNBC, NBC, ABC, CBS, todos son terribles, absolutamente terribles e injustos. Pero incluso ellos dijeron que esto no se puede permitir”.

“Siempre dije que tenía mucho talento”, continuó Trump: “Ayer hablé con su esposa., está devastada, pero en medio de la devastación, quieren que Turning Point siga adelante, porque mucha gente ha llamado con donaciones. Creen que pueden hacerlo, tenía un equipo muy bueno. En muchos sentidos, Charlie ahora es más grande por lo que pasó. Y supongo que no ayuda mucho a su familia cuando digo esto”.

¿Fue un caso aislado? “Oigo a esta gente hablar tan mal de mí y de otros, de un tipo que solo quiere que EEUU vuelva a ser grande. Pero tienen agitadores profesionales. Son profesionales. La otra noche tuve una. Entré en un restaurante y una mujer se puso de pie, la miré y vi que tenía dinero, les pagan por ello, por su profesión, de Soros y otros. Y vamos a investigar a Soros, porque creo que hay un caso RICO [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ley federal de 1970 para combatir el crimen organizado y la corrupción, organizaciones delictivas, como la mafia, cárteles y bandas callejeras, así como fraude corporativo y prácticas comerciales desleales] contra él y otros”.

“Esto es más que protestas”, apuntó, “esto es agitación real. Son disturbios callejeros. Y vamos a investigar eso. Te diré algo que me va a meter en problemas, pero no podría importarme menos: los radicales de derecha a menudo lo son porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia. Les preocupa la frontera y dicen: 'No queremos que esta gente entre. No queremos que quemen nuestros centros comerciales. No queremos que disparen a nuestra gente en plena calle'. Los radicales de izquierda son el problema, y son crueles, horribles y políticamente astutos, aunque quieren personas transgénero para todos, fronteras abiertas”, recalcó Trump.