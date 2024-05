Trump, candidato presidencial en 2024, culpable de fraude electoral en 2016

El último jueves de mayo un jurado unánime declaró culpable a Donald Trump en los 34 delitos de los que había sido acusado por el fiscal general de Manhattan en la causa penal abierta en Nueva York. Las 34 acusaciones del Ministerio Público neoyorquino ni son aisladas, ni se suman acumulativamente agravando los delitos y aumentando las penas. Guardan ente sí relaciones de causas y efectos. El encontrarlo culpable al actual candidato presidencial republicano de todos y cada uno de estos cargos equivale a encontrarlo culpable de haber falsificado la naturaleza de los asientos que en los libros de sus empresas privadas y en su campaña presidencial pública llevaban la contabilidad de respectivos e independientes ingresos y egresos.

Robar elecciones: Trump sabe cómo se hace

Y, lo más importante, o lo único realmente importante desde un punto de vista a la vez procesal, penal, judicial, jurídico, y político, es que el jurado neoyorquino unánime encontró a Trump culpable de delitos impositivos para cometer delitos electorales que sólo así pudo cometer. De cometer delitos para cometer más delitos. De engañar al Fisco para asi engañar mejor al Electorado, De haber obrado así con el solo objetivo de estafar al electorado frente a las elecciones de noviembre de 2016.

El político que acusa personalmente a Joe Biden y promiscuamente a todo el partido Demócrata de haberle robado la reelección y el triunfo en las elecciones presidenciales de 2020, no habría sido inocente de fraude al ganar las únicas elecciones políticas que ganó en su vida, las que lo hicieron presidente en 2016.

Stormy Daniels, la mujer en el ojo de una tormenta que tuvo su epicentro en otro lado

En el centro de la atención, como no podría haber sido nunca de otro modo, estaba el que la erogación falsificada y ocultada en su índole, el asiento contable en el ojo del huracán, fueran los 130 mil dólares pagados a la actriz adulta Stormy Daniels por Michael Cohen -entonces abogado de Trump pero ahora testigo de cargo clave del Fiscal acusador- para comprar su silencio acerca de una presunta relación sexual que habría mantenido con el republicano ansioso por su triunfo en las entonces futuras presidenciales. 'Presunta', porque de la cita a solas y la relación en un cuarto de hotel entre aspirante y actriz, narrada con detalles concretos por Stormy Daniels en su función de testigo por la Fiscalía en el proceso, los abogados de Trump niegan hasta la existencia.

En cambio, de la existencia del pago por el silencio, nadie niega la existencia, ni siquiera la Defensa de Trump. Tampoco disienten acerca de que en definitiva fue hush money, dinero para comprar un silencio.

Con el número dos nacen las penas, y los juicios penales

El disenso comienza cuando hay que responder a la pregunta ¿por qué Donald Trump quería que Stormy Daniels callara y no contara su historia? ¿O para qué? Y esos miles de dólares, ¿de dónde salieron? ¿No provienen acaso de los fondos de campaña?'

Según la Defensa, y expresó el propio Trump en ocasiones anteriores, la decisióon de obtener el silencio de la actriz y modelo a cambio de un precio estaba originada y dirigida por el deseo de evitarle un disgusto a su esposa Melania (y la voluntad de evitarse un disgusto familiar). El pago de hush money, de dinero que compra silencio, es legal en el estado de Nueva York.

Según la Fiscalía, ese motivo privado puede haber concurrido -no lo pone en cuestión-, pero lo que importa en el juicio penal es la motivación pública. Que según el Attorney General de Manhattan no es otra que suprimir un elemento de riesgo electoral, que estafar al electorado quitando del horizonte un elemento perturbador para su campaña (y mintiéndole a cda votante, al invisibilizarlo). El pago de hush money es legal. Comprar silencios con dineros que no pueden dar cuena de su origen, y esfumar el pago, disfrazánolo, en los libros contables, es ilegal: estas acciones son cada una de ellas delictivas, y su combinación configigura un delito mayor. Tanto más alarmante, cuando el acusado de un fraude electoral en 2016 es un candidato a la presidencia en 2034.

El jurado de Nueva York le creyó al Fiscal, no a la Defensa.

Only in New York?

En la República Argentina, el federalismo se detiene ante el Derecho Penal: hay un unico Código Penal para todo el país. Lo que es un delito en Juju, lo es en Tierra del fuego, no hay delitos en los tribunales correntinos que no lo sean en los trubunales puntanos. En EEUU, para fortuna de la corporación abogadesca, cada uno de los50 estados de la Unión tienen su propia legislación penal, con sus propias jurisprudencias en las respectivas Cortes Suprems estaduales. Donadl Trump fue encontrado culpable en el estado de Nueva York de delitos previstos por la ley penal de Nueva York por un jurado de Nueva York.

No sólo en EEUU es conocido un refrán que excusa excepciones, Only un New York. Tanto la apertura de la la causa como la decisión unánime y absoluta del jurado neoyorquina eran y son políticas. Que fuera así se sabía de antemano. Pero son legales. Trum y sus abogados alegan que no, y apelarán. El estado de Nueva York vota sólida, sistemática, históricamente a favor de las candidaturas demócratas. En 2016, la falsificación de la contrabilidad de campaña no engañó al electorado. No al pueblo neyorquino, La derrota de Trump en Nueva York fue aplastante.

Todo lo anterior invita a la frialdad en los juicios sobre el futuro. ¿Ganará votos, ganará un solo voto Biden el primer martes de noviembre de 2024 cuando reviva su duelo presidencial del otoño de 2016 contra Trump? Es dudoso. ¿Los perderá Trump? Acaso el candidato 'mártir de las élites' neoyorquinas gane algún voto más en el interior del país que es rojo -el color republicano, el de las corbatas de Trump-.

En los tribunales, una final para mirar con telescopio

El juez penal de Nueva York dará su sentencia en julio. Puede condenarlo hasta 4 años de prisión. Con un condenado casii octogenario, que nunca fue reo de delitos, si sigue la jurisprudencia el juez lo sentenciará a probation. La Defensa de Trump apeló, y todo invita a creer también que el tribunal de alzada aceptará oír los argumentos de los abogados del ex presidente candidato. Y pospondrá hasta después de noviembre, hasta después de las elecciones, las audiencias. Si Trump triunfa, una medida judcicial de no-innovar dejará todo entre paréntesis durante al menos cuatro años.

AGB