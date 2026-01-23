Trump demandó a JPMorgan Chase por cerrar sus cuentas “por razones políticas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves una demanda contra JPMorgan Chase (JPMC) y su director general Jamie Dimon por cerrar sus cuentas y las de entidades relacionadas con él en febrero de 2021 presuntamente por razones políticas.

La demanda fue presentada en un tribunal estatal en Miami, Florida, y busca obtener al menos 5.000 millones de dólares en daños civiles.

El cierre de las cuentas se produjo después de los disturbios del 6 de enero de 2021 por parte de los simpatizantes de Trump en el Capitolio.

“Los demandantes están convencidos de que la decisión unilateral de JPMC se produjo como resultado de motivaciones políticas y sociales, y de creencias 'progresistas' (woke) infundadas de JPMC en el sentido de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y de sus puntos de vista políticos conservadores”, indica la demanda, según publicó la agencia Xinhua.

“Básicamente, JPMC cerró las cuentas de los demandantes porque consideró que el momento político lo favorecía”, agregaron.

Además, la demanda afirma que JPMC, por órdenes de Dimon, “publicó de manera ilegal e injustificable en una lista negra algunos de sus nombres o todos ellos, incluyendo el nombre del presidente de la Organización Trump con sus entidades afiliadas, y/o los de la familia Trump”.

La demanda alega difamación comercial y el incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo por parte de JPMC e infracciones de Dimon a la Ley sobre Prácticas Comerciales Injustas y Engañosas.

Por su parte, desde JPMorgan indicaron en una declaración que la demanda carece de mérito: “Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos”, dijo Patricia Wexler, vocera del banco. “JPMC no cierra cuentas por razones políticas o religiosas”, explicó.

“Sí cerramos cuentas que generan un riesgo legal o regulatorio para la compañía. Lamentamos tener que hacerlo, pero con frecuencia, las reglas y las expectativas regulatorias nos conducen a ello”, dijo Wexler.