Trump excluye teléfonos móviles y notebooks de los aranceles a China y el resto de países

La administración estadounidense ha excluido a los teléfonos móviles o a las computadoras portátiles de su incremento de aranceles en un intento por calmar a los mercados financieros internacionales o a las grandes tecnológicas tras la pausa arancelaria parcial de 90 días que anunció esta semana.

De acuerdo con una guía informativa hecha pública la noche del viernes por la Agencia de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, responsable de recolectar los ingresos de las tarifas arancelarias, los teléfonos móviles así como los discos duros, routers, portátiles, diferentes elementos electrónicos, monitores o una selección de computadoras estarían exentos de estos aranceles calificados como “recíprocos” por Donald Trump. Estos productos también estarían exentos de la tarifa adicional “recíproca” del 125% impuesta por Trump a los productos procedentes de China.

La medida llega después de una semana de intensas turbulencias en los mercados estadounidenses ante la guerra comercial desatada por el presidente Trump el día 2 de abril, provocando una caída bursátil y la venta de hasta 29 billones de dólares en el mercado de bonos estadounidense.

La exención es la primera señal del debilitamiento de la guerra tarifaria iniciada por Donald Trump frente a China, contra la que ha ido subiendo progresivamente los aranceles hasta alcanzar la tarifa actualmente vigente del 145%. Además, Estados Unidos mantiene en estos momentos unos aranceles mínimos del 10% sobre la importación de productos de la mayoría de socios comerciales.

La administración estadounidense ya había dejado exentos de sus aranceles “recíprocos” a algunos sectores como el de los semiconductores o la industria farmacéutica, aunque el líder republicano ha afirmado que planea aplicar tarifas también a estas industrias.

Según informa el Financial Times, la Agencia de Aduanas y Fronteras ha señalado a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos como la responsable de esta orden. No está claro por el momento si los smartphones importados por Estados Unidos desde China seguirían estando afectados por una tarifa del 20% que no ha formado hasta ahora parte de los aranceles impuestos por el presidente de EEUU al país asiático a partir del 2 de abril.

Esta exención, de acuerdo con el documento publicado el viernes, se aplicará a aquellos productos importados a EEUU y que hayan ingresado al país norteamericano o salieran de los almacenes en sus lugares de origen a partir del 5 de abril.

La medida puede suponer un alivio para los consumidores estadounidenses, que se enfrentaban a un incremento de los precios por la guerra comercial con China, pero también para gigantes tecnológicos norteamericanos como Apple, que fabrica gran parte de sus productos en el país asiático.

Desde el anuncio de la nueva política arancelaria de la Administración Trump, Apple ha perdido más de 640.000 millones de dólares en valor de mercado y Microsoft la ha superado como la cotizada más valiosa del mundo.

Esta nueva directriz “elimina por ahora una enorme nube negra sobre el sector tecnológico y la presión a la que se enfrentan las grandes tecnológicas estadounidenses (...) Éstas no tienen otra opción, ya que la cadena de suministro se encuentra esencialmente en Asia”, ha señalado el responsable de investigación tecnológica de Wedbush Securities, Dan Ives, en un comunicado recogido por EFE.

Según esta cadena de inversiones financieras, aproximadamente el 90% de la producción y ensamblaje del iPhone de Apple se realiza en China.