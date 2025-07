Trump habla de “invasión” de migrantes a Europa en su campo de golf de Escocia mientras emerge la idea del indulto a la mano derecha de Epstein

Con Donald Trump siempre se mezcla lo político, lo personal y lo empresarial. El presidente de EEUU llegó este viernes por la noche a Escocia, para pasearse por los dos campos de golf que posee –en Aberdeen y Turnberry–, dar unos palos, promocionar sus negocios y, ya que está, verse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se desplazará desde Bruselas hasta los dominios de Trump para intentar rematar un acuerdo comercial que evite unos aranceles del 30%.

La mera imagen de Von der Leyen viajando a un campo de golf posesión de Trump en Escocia puede dar una idea de que será un acuerdo que satisfará al presidente de EEUU. “Me reuniré con la UE el domingo y trabajaremos para llegar a un acuerdo”, dijo Trump al llegar a Escocia: “Veremos si lo logramos. Ursula estará aquí. Es una mujer muy respetada. Sería genial. Veremos. Creo que tenemos una buena probabilidad, del 50%-50%”.

Pero ni la presencia del primer ministro británico ni de la presidenta de la Comisión Europea logran eclipsar el gran asunto que está atravesando la presidencia de Donald Trump: los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, que el trumpismo prometió desclasificar antes de llegar a la Casa Blanca y que, ahora, ha decidido dejar en el cajón.

Sin embargo, es algo que Trump no puede frenar, por mucho que lo intente. Y este viernes, el número dos del Departamento de Estado, Todd Blanche, se vio por segunda vez con la mano derecha de Epstein, condenada a 20 años de cárcel por trata de menores, sin que estén trascendiendo los detalles de esas conversaciones en las que, según los abogados de la ex pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell está siendo muy colaboradora.

Pero, claro, la defensa de Maxwell ve las visitas de Blanche como una “oportunidad”, según expresó el abogado David Markus. “Si buscas 'chivo expiatorio' en el diccionario, su cara (la de Maxwell) aparecería junto a la definición. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad de finalmente poder decir lo que en verdad sucedió”.

Su abogado afirmó que, durante la entrevista, Maxwell respondió preguntas sobre 100 personas, aunque no queda claro si se trata de víctimas, cómplices u otras personas implicadas en el tráfico sexual de menores. Así mismo, Maxwell dejó claro que quiere que su condena de 20 años se anule, se reduzca o que se le conceda un indulto.

“Es algo en lo que no he pensado”, declaró a la prensa antes de partir hacia Escocia: “Tengo el poder para hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado”. El abogado de Maxwell afirmó que no han solicitado nada formalmente al gobierno a cambio de su testimonio: “Aún no hemos hablado con el presidente ni con nadie sobre un indulto. El presidente dijo esta mañana que tenía la facultad para hacerlo. Esperamos que ejerza esa facultad de forma correcta y justa”.

Maxwell, además, fue citada esta semana por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que quiere que testifique en agosto. Markus afirmó que aún no han decidido si accederán al interrogatorio.

“La inmigración está destruyendo Europa”

Lo que está claro es que a Trump no le gusta que le pregunten por esto, y se lo reprocha a los periodistas cada día, a los que les pide hablar de la relación de Bill Clinton con Epstein, o de la cortina de humo sobre las supuestas maniobras de Barack Obama en torno a la injerencia rusa en las elecciones de 2016 –que Trump ganó–, y, por supuesto, de que la economía de EEUU es “la mejor del mundo”.

Y luego están los temas de los que habla siempre aunque no le pregunten, como es el caso de la migración, uno de los ejes de su gobierno, que pasa por redadas y deportaciones masivas sin garantías judiciales, y asuntos relacionados con el globalismo woke, como dicen los ultras. En este caso, los molinos de energía eólica.

“Le digo dos cosas a Europa”; sermoneó Trump para zanjar el turno de preguntas: “Detengan los molinos de viento. Están arruinando sus países. Lo digo en serio. Es muy triste. Se ven molinos por todas partes desde el aire, arruinando sus hermosos campos y valles y matando a sus aves. Y si se colocan mar adentro, arruinando sus océanos. Paren con ello, detengan los molinos de viento que están destruyendo la belleza de sus países”.

“En cuanto a la inmigración, más vale que se pongan en marcha, porque se van a quedar sin Europa”, ha sentenciado el presidente de EEUU: “Tienen que actuar. El mes pasado no entró nadie a nuestro país, echamos a muchos delincuentes que llegaron con Biden, y ustedes están permitiendo que esto les pase a sus países, tienen que detener esta horrible invasión que está ocurriendo en Europa. Muchos países europeos, algunos líderes, no han permitido que esto ocurra y no están recibiendo el reconocimiento que merecen. Podría nombrarlos, pero no voy a avergonzar a los demás. Paren con esto. La inmigración está destruyendo Europa”.