Quién es Tyler Robinson, el sospechoso de matar a Charlie Kirk: un 'gamer' que dejó memes de videojuegos de tiradores en los cartuchos

Las autoridades encontraron mensajes junto al rifle con el que supuestamente Tyler Robinson disparó mortalmente a Charlie Kirk. Y tanto el gobernador de Utah, Spencer Cox, como el presidente de EE.UU., Donald Trump, y todo el entramado mediático trumpista con Fox a la cabeza, han corrido a vincular esos mensajes plasmados en los cartuchos con el activismo de izquierda.

Los documentos públicos revisados por la BBC sugieren que Robinson se había registrado anteriormente como votante independiente o no partidista en Utah. Sus padres, Matthew Carl Robinson y Amber Denise Robinson, están registrados como republicanos, según los registros estatales. Robinson no estaba inscrito en la UVU, el lugar del tiroteo, no está afiliado a ningún partido político y nunca ha votado en unas elecciones, según el Secretario del Condado de Washington. Sus padres tienen licencias de caza vigentes en una zona del país conocida por su vida al aire libre, cerca de los parques nacionales Zion y Bryce Canyon.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Cox y el director del FBI, Kash Patel, así como Trump en sus intervenciones, parecen interpretar las inscripciones de Robinson literalmente, hasta el punto de atribuirles algún significado. Sin embargo, los cuatro mensajes, aparentemente escritos por el presunto tirador, parecen evocar más memes y referencias a videojuegos.

Pero, ¿y si que escribiera “Bella Ciao” en Utah en 2025 un joven de 22 años tuviera menos que ver con el himno partisano antifascista italiano que con el hecho de estar sonando constantemente en el Call of Duty? ¿Y si el 'hey, fascist, catch' que ha aparecido en otro casquillo estuviera más relacionado con el juego Helldivers 2 que con un lema inexistente en la cultura política antifascista? ¿Y si los símbolos de las diferentes flechas dibujadas que el propio gobernador de Utah no sabía explicar estuvieran relacionados con los cursores del Helldivers 2? ¿Y si la inscripción “Notices bulges OwO what’s this?' pudiera ser un meme furry o un emoji gamer?

Trump y su Administración están construyendo un caso contra la izquierda a raíz del asesinato del activista ultra Charlie Kirk, hasta el punto de amenazar con expulsar del país a los extranjeros que le quiten importancia o de aplicar una ley pensada contra el crimen organizado y la mafia contra la izquierda o personas como George Soros.

Y, por el camino, cuando la investigación policial es preliminar, están vinculando unas inscripciones supuestamente dejadas por Robinson con la izquierda radical para reforzar así su posición. Pero esos mismos rastros dejados por Robinson resultan ser muy consistentes con un FPS gamer –aficionado a los videojuegos de tiradores en primera persona–.

Jamie Cohen, profesor del Queens College de la City University de Nueva York y experto en memes y cultura digital, ha explicado a la CNN que los mensajes podrían indicar que el sospechoso es una persona “extremadamente conectada online” y que podría haber estado intentando comunicarse con su círculo más cercano.

“Se supone que los memes son leídos por el público de los memes”, afirmó Cohen. “Están pensados para la comunicación dentro del grupo. Muchos de estos memes están diseñados específicamente como mensajes encubiertos. Hay que estar bastante en sintonía con la idea de que estos son mensajes para ese significado”.

Significado de las inscripciones

Cohen dijo que los memes a menudo hacen referencia a otros memes, lo que puede dificultar saber exactamente qué intentaba transmitir el sospechoso, y señaló que, como ocurre con algunas cosas en internet, los mensajes podrían no significar nada en absoluto.

Así, según el experto consultado por la CNN, el símbolo de flecha hacia arriba, flecha hacia la derecha y tres flechas hacia abajo podría hacer referencia al videojuego Helldivers 2, que describe cómo un jugador usaría el mando para lanzar una bomba: es una aparente referencia a la “bomba Eagle de 500 kg” de Helldivers 2, afirma la revista Wired, que señala que la bomba se ha convertido en un meme en la comunidad Helldivers.

En cuanto al “¡Hey, fascista! ¡Atrápalo!”, el gobernador Cox, en la conferencia de prensa, interpretó esto como un mensaje directo vinculado con la izquierda. “Creo que eso habla por sí solo”, dijo. Pero también podría ser una referencia al juego Helldivers, que en sí mismo es un comentario satírico sobre el fascismo, como algo que el jugador dice cuando suelta una bomba.

Lanzado en 2024, Helldivers 2 se ha convertido en un juego de culto gracias a su argumento, similar al de Starship Troopers. Este shooter permite a equipos de hasta cuatro jugadores, llamados “Helldivers”, difundir la “libertad” por un universo ficticio, luchando contra bichos, robots y alienígenas con forma de calamar en lugar de contra humanos. Su forma de democracia gestionada es “básicamente fascismo”, afirma a Wired el investigador independiente sobre extremismo Harry Batchelor, quien trabaja con la Red de Investigación sobre Extremismo y Videojuegos.

Helldivers 2 es una sátira, y la gran mayoría de los jugadores la comparten. El juego, según Batchelor, “se toma tan en serio eso de 'fingir ser democracia mientras en realidad es un gobierno fascista' que es, obviamente, una broma”.

Las flechas que activan la bomba Eagle de 500 kg se han usado en otros memes para indicar que un usuario “va a realizar una acción violenta”, según declara Don Caldwell, editor jefe de Know Your Meme, a Wired.

Poco después de la conferencia de prensa del viernes sobre el tiroteo fatal de Kirk, los moderadores bloquearon el subreddit r/Helldivers. “Debido a los recientes acontecimientos y a la gran cantidad de publicaciones sobre el tema, cerraremos el subreddit temporalmente”, se lee en una publicación. “Estamos al tanto de lo sucedido”.

El Bella Ciao, por su parte, es la canción antifascista italiana de la Segunda Guerra Mundial, pero también es una sintonía propia del Call of Duty, otro juego de tiradores, como el Helldivers 2, además de lo mucho que se ha popularizado por la serie de Netflix La Casa de Papel, de éxito mundial. También es una canción importante para las fuerzas rebeldes durante una misión en Far Cry 6, un videojuego ambientado en una isla caribeña ficticia gobernada por un dictador. Una memoria USB con la canción es un objeto coleccionable para los aficionados.

Y el “Notices bulges OwO what’s this?, es un meme con un dibujo en código ASCII --muy habitual entre quienes pasan muchas horas online-- relacionado con el mundo furry –peludos orientales– y es una referencia a los juegos de rol, explicó Cohen. La frase parece que es una aparente referencia a un meme relacionado con los furry y que se popularizó en 2015.

Otro de los otros supuestos memes en las carcasas dice: “Quien vea esto, es gay, jajaja”, lo que parece ser más un insulto común online o un troleo que una referencia específica: “Creo que esta persona simplemente siempre está online”

“Sabían que los descubrirían y publicarían sobre ellos”, dice Caldwell sobre la decisión de incluir referencias a memes en los cartuchos. “La gente entiende que los memes son muy poderosos y reciben mucha atención. En cuanto los leen, intentan desesperadamente descifrar el significado de la referencia. Lo hace más interesante”.

Alerta sobre los videojuegos

El 9 de septiembre, el secretario de salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., señaló a los videojuegos como un posible factor contribuyente a los tiroteos escolares.

Alex Newhouse, investigador de la Universidad de Colorado en Boulder que estudia el extremismo, afirma en Wired que cualquier comentario sobre la cultura de los videojuegos en este caso debe contextualizarse. “No se trata de un juego específico, sino del uso de referencias a videojuegos, del uso de memes online”, afirma. “No se trata de la forma específica en que se escriben las cosas en el arma, sino de que estén escribiendo algo en el arma en sí”.

“Es importante no interpretar demasiado el significado político aparente de los mensajes en los casquillos”, afirma Newhouse. “Es bastante indicativo del discurso general asociado con los sectores más profundos de la cultura de internet, en particular de quienes se inclinan por la ironía y el humor extremo”.

El excompañero describió a Robinson como un apasionado de los videojuegos y con un gran interés por el diseño de estos. Robinson y sus amigos “pasaban el almuerzo jugando a las cartas y cosas así”, dijo, informa la CNN, dijo el compañero, añadiendo que no recordaba que hiciera declaraciones preocupantes ni que se metiera en problemas. “Era divertido estar con él, era divertido hablar con él. Simplemente era un poco tímido y no se abría muy a menudo”.

Sin publicaciones políticas

Robinson se graduó en 2021 de la escuela secundaria Pine View en St. George, Utah. Asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah en Logan durante un semestre ese otoño, confirmó la escuela a Reuters.

No se conoce el motivo de su partida, pero Dixie Technical College confirmó que cursa el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad de la escuela.

Una publicación de Facebook de su madre indicaba que Robinson había obtenido una puntuación de 34 en la escuela secundaria en el examen de admisión a la universidad ACT, lo que lo situaría entre el 1% de los mejores candidatos, según la empresa de preparación de exámenes Princeton Review.

Ninguna de las publicaciones parecía abiertamente política.

Otras publicaciones muestran a Robinson y a sus hermanos ocasionalmente con armas, aunque esto no es raro en un estado con leyes permisivas sobre armas de fuego.

El arresto de Robinson el jueves por la noche culminó una búsqueda de 33 horas del asesino de Kirk. Robinson ingresó en la cárcel del condado de Utah en Spanish Fork, a unos 19 km al sur de la universidad donde Kirk recibió el disparo. Aún no ha sido acusado formalmente.