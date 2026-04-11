Viaje al “Palacio de Versalles” secreto de los Orbán y su aldea natal: “Es el gran símbolo de la corrupción del régimen”

En cuanto Akos Hadhazy, diputado independiente en el Parlamento de Hungría, se baja de su vehículo, un coche blanco se para detrás de él a escasos metros. “Son del servicio de seguridad privada. Siempre que me presento aquí, aparecen”, dice con una ligera sonrisa.

Poco después, el vehículo se detiene en un camino de arena a apenas cinco metros. “Se ponen ahí porque es desde donde se puede ver la mejor perspectiva [del palacio] y ahora estamos en una vía pública, pero eso de ahí es privado”, dice mientras los señala sin disimulo. “Y pertenece al nieto de tres años de Lőrinc Mészáros”, añade impasible. Compañero de escuela de Orbán, amigo, empresario y político, Mészáros es la persona más rica del país.

Pese a los intentos de ocultar todo lo que se esconde detrás de la valla, se aprecian los enormes edificios del ahora conocido como “pequeño Versalles”, oficialmente propiedad del padre de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Hadhazy lleva meses obsesionado investigando el palacio de Hatvanpuszta, una antigua mansión de los Habsburgo que en su día perteneció al archiduque José Antonio de Austria.

Todo el patrimonio del antiguo palacio fue derribado y en 2018 la familia Orbán comenzó la nueva construcción, cuenta Hadhazy. “Es el gran símbolo de la corrupción del régimen y la dictadura. Representa el poder del emperador”. El primer ministro alegó que la propiedad, de 12 hectáreas y 6.000 metros cuadrados construidos, es solo una explotación agrícola de su padre.

Las investigaciones del diputado, sin embargo, dicen lo contrario. Hadhazy consiguió imágenes del interior gracias a alguno de los múltiples operarios que trabajan en su construcción. En una de ellas se ve una opulenta biblioteca de techos altos y abovedados decorados con frescos. En otra, encima de la gran chimenea, rematada con cabezas de macho cabrío, hay una gran estatua del arcángel san Miguel, líder de la milicia celestial, luchando contra el demonio.

Hadhazy incluso se coló y grabó el interior de la inmensa propiedad el verano pasado, mostrando sus cuidados jardines, sus piletas y pudo comprobar la grandeza de sus interiores en construcción. En otra ocasión, un vehículo de alguien de seguridad lo persiguió y embistió, pero fue el otro coche el que terminó volcado.

“Estos dos edificios son nuevos”, dice el diputado, que sigue cada paso de las obras. Al otro lado de la reja principal, un agente de seguridad de la empresa de Mészáros amenaza con echar spray a todo el que trate buscar un hueco para ver el interior de la propiedad. Ataviado con un cigarro y unos prismáticos para vigilar la inmensa finca, exige que nadie tome fotografías.

El palacio se sitúa a las afueras del pueblo natal de Orbán, Felcsút. El medio húngaro Atlatszo informó que el padre de Orbán compró la propiedad en 2011, un año después de la llegada de su hijo al poder, pero se la alquiló durante años a Mészáros quien, además, ese mismo año se convirtió en alcalde del municipio. Fue en su periodo como alcalde, que se extendió hasta 2018, cuando el amigo del primer ministro acumuló y multiplicó su riqueza.

“No se financió directamente con dinero de la UE, pero sí lo pagaron los europeos de manera indirecta”, cuenta Hadhazy, que también se dedicó a seguir el rastro del dinero de fondos europeos. “Lo paga Orbán padre, que hizo su fortuna suministrando materiales de construcción, como piedra, a través de contratos públicos a un precio muy superior al de mercado con un margen disparado de entre el 40% y 50%, según los documentos, mientras que el margen de otras empresas clásicas del mismo sector obtienen entre el 4% o 5%”.

Muy cerca del “pequeño Versalles”, también a las afueras del municipio, está el lujoso club de Golf Botaniq, propiedad del padre de Orbán y operado por Mészáros y el yerno de Viktor Orban, István Tiborcz.

Mészáros, que dijo abiertamente que su rápido auge económico se debe a “Dios, la buena suerte y a Viktor Orbán”, tiene un terreno colindante con el palacio secreto de los Orbán en el que tiene animales exóticos como cebras y toros de la raza africana Ankole-Watusi, según reveló y fotografió el medio húngaro independiente gulyasagyu.

De camino al centro de Felcsút, Mészáros se está construyendo una enorme mansión con grandes columnas a la entrada y un inmenso terreno en el que trabajan decenas de operarios.

A la entrada del pueblo, un gran cartel publicitario reza “¡Pancho te espera! Hinchas para nuestro equipo en los partidos de fútbol”. Pancho es el apodo del equipo local, el Puskás Akadémia Football Club, fundado por el propio Orbán en 2007 como filial de otro club nacional y presidido por su amigo, el empresario Mészáros.

Esa academia, tras recibir millones de euros de financiación, se convirtió en un equipo de primera división y Orbán encargó a uno de los arquitectos húngaros más famosos del país, Imre Makovecz, la creación de un gran complejo futbolístico con un estadio central con capacidad de meter a 4.000 personas, el doble de la población total del municipio.

Algunos analistas comparan el proyecto con los delirios de grandeza del dictador rumano Nicolae Ceausescu, que hizo algo similar con el equipo de su pueblo natal, el FC Olt Scornicești.

“Yo soy de Fradi, estos no tienen hinchada”, dice riendo un hombre que pasa frente al estadio. Fradi, de Budapest, es actualmente el mejor equipo de la liga. En los campos adyacentes del Pancho —el complejo tiene 11 campos de fútbol, un hotel, academia y sala de conferencias— una fila de padres ve a sus hijos entrenar. Todos dicen que están ahí por la academia, pero ninguno sigue al Puskas Academia FC en la liga, un equipo con mucho dinero que busca aficionados.

La ubicación del estadio tampoco es casual. Se levanta sobre un antiguo campo de fútbol en el que jugaba Orbán de pequeño y está literalmente pegado a la pequeña casita en la que se crio.

La semana pasada, el primer ministro dio una cómoda entrevista en su casa de Felcsút reforzando su imagen de hombre humilde de pueblo. Orbán nació en el seno de una familia de clase media. Su padre era ingeniero mecánico y su madre, logopeda. El padre era miembro del Partido de los Trabajadores Húngaros, la formación gobernante en la era comunista, y trabajó en el sistema de cooperativas agrícolas.

A lo largo del perímetro del complejo deportivo hay carteles de Testör. Los mismos que había a la entrada del “pequeño Versalles”. La compañía es una de las principales corporaciones de seguridad del país y fue adquirida por Mészáros en 2022.

En las últimas elecciones generales, Fidesz, el partido de Orbán, arrasó en Felcsút con un porcentaje superior al 70%. “Durante esta época , esta zona se desarrolló mucho más que el resto. La mayoría de gente que vive aquí recibe trabajo vinculado con Orbán y por eso la mayoría de la gente tiene miedo de hablar”, explica Akos Hadhazy.

“Europa se dio cuenta demasiado tarde que el dinero europeo va para los amigos de Orbán”, denuncia el diputado. El principal asesor del máximo tribunal de la UE declaró en febrero que la corte debería anular una decisión de la Comisión Europea de desbloquear miles de millones de euros en pagos a Hungría que habían sido suspendidos debido a serias preocupaciones en materia de corrupción y Estado de derecho.

Hadhazy asegura que fue objeto de distintas campañas de difamación. Primero lo acusaron de matar a su vecino y después, de querer casarse con una prostituta. Hasta ahora, el único incidente violento fue el del coche, pero cree que si Orbán vuelve a ganar las elecciones este domimgo, el siguiente paso son las agresiones físicas para la gente como él.

El líder opositor Péter Magyar lidera las encuestas con una ventaja de aproximadamente 10 puntos, en lo que muchos consideran unas elecciones decisivas para el futuro del país en las que Orbán puede perder el poder tras 16 años de mandato, siendo el jefe de gobierno más longevo de la UE. Pese a su tamaño, Hungría tiene un gran peso en Bruselas por el papel de disruptor que ejerce el primer ministro, dado que buena parte de las decisiones deben tomarse por unanimidad.