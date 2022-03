Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “La creación de una comisión investigadora es histórica”

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este viernes la creación de una comisión internacional investigadora para documentar las violaciones a los derechos humanos de Rusia en Ucrania. La resolución aprobada por 32 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones deberá registrar las pruebas que puedan llegar a determinar si el gobierno de Vladímir Putin cometió crímenes de lesa humanidad en Ucrania.

Federico Villegas, diplomático argentino y presidente del Consejo hasta diciembre, en diálogo con elDiarioAR define como "histórica" la creación de la comisión, dice que hay el derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad debe ser revisado y define a la posición argentina sobre el tema como "coherente" y "firme".

-El Consejo de Derechos Humanos aprobó este viernes la creación de una comisión investigadora para documentar las violaciones a los derechos humanos de Rusia en Ucrania. ¿Cómo define la decisión?

Ha sido una decisión histórica. Es la primera vez que el sistema de Derechos Humanos de la ONU, desde que se crearon las Naciones Unidas, aprueba una comisión de verificación por violaciones a los derechos humanos en relación a uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

-¿El informe de la comisión podrá ser tratado por la Corte Penal Internacional?

No está ligado a eso. Hay un proceso en paralelo, que vienen llevando adelante algunos países, que es presentar este tema a la Corte Penal Internacional, pero son órganos diferentes. La investigación de los expertos del Consejo de Derechos Humanos recolectará la evidencia y elaborará un diagnóstico mediante un informe sobre lo que ha pasado y lo que está pasando.

-¿Piensa que ha habido una respuesta rápida por parte de las Naciones Unidas al ataque ruso en Ucrania?

A partir de la invasión de Rusia en Ucrania, se desató un clamor internacional por abordar en distintos foros multilaterales este tema. Lo vimos en primer lugar en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, este organismo no ha sido capaz de abordar la situación desde la paz y la seguridad internacional porque las reglas del Consejo permiten el veto de uno de los cinco miembros permanentes y Rusia lo vetó. Luego lo trató la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante un mecanismo llamado Unión pro paz, que activa una sesión de emergencia cuando el tema queda bloqueado el Consejo de Seguridad. Y ahora le tocó al Consejo de Derechos Humanos, aquí la diferencia es que no existe el veto, por lo tanto, los 47 países que son miembros del Consejo están en igualdad de condiciones.

-La comisión estará constituida por tres expertos en derechos humanos que deben ser designados por usted. ¿Cuál será el perfil de los expertos?

Deben ser personas que puedan entender la complejidad aplicar los derechos humanos en situación de conflicto. Lo importante es conformar un equipo que conozca el tema y el terreno, que sea experto en derecho internacional, que pueda hablar con las víctimas y analizar evidencia para hacer un diagnóstico sobre las violaciones a los derechos humanos. Hice una convocatoria de expertos inmediatamente después que se aprobó la resolución, que definiremos en los próximos diez días.

-Ucrania presentó la resolución y Bielorrusia habló como país interesado. ¿Forma parte Bielorrusia de este Consejo?

Bielorrusia no. Sin embargo, si un país es mencionado en una resolución tiene derecho a hablar.

-Rusia integra el Consejo de Derechos Humanos, ¿puede quedar suspendida después de esto?

La resolución que creó el Consejo contempla un mecanismo de suspensión pero eso debe ser tratado en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la que elige a los miembros del Consejo, en una votación que necesita al menos dos tercios de para poder suspender un miembro.

-¿El Consejo de Derechos Humanos tomó más relevancia después del evidente fracaso del Consejo de Seguridad en contener la guerra?

Pienso que sí, este Consejo pone sobre la mesa la situación de derechos humanos de todos los países del mundo, tanto el país más chico como el más poderoso, el más pobre como el más rico, todos pueden recibir recomendaciones, críticas y sugerencias, no solo de Estados, sino de ONGs y otras organizaciones. En el Consejo de Derechos Humanos hay igualdad de condiciones entre todos los Estados. Ese mecanismo democrático e igualitario le otorga relevancia y credibilidad al organismo que tardó menos de 24 horas en tomar la decisión de llamar a un debate urgente y a los tres días adoptó una resolución de estas características.

-¿Eso deja en evidencia la necesidad de una reforma dentro del Consejo de Seguridad?

Sí, Argentina ha tenido una posición muy firme en que ahí existe inequidad. El derecho de veto hay que pensarlo. Desde que estudiaba en la universidad, me decían que el verdadero derecho de veto es el artículo 108 de la Carta de Naciones Unidas, que es el que dice que solo se puede reformar el Consejo si tiene el voto positivo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin esos cinco votos positivos nunca podemos cambiar este sistema que tenemos. Y lo curioso es que por primera vez, durante la presidencia argentina, tenemos a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad siendo parte al mismo tiempo del Consejo de Derechos Humanos.

-¿Han designado un relator para los derechos humanos en Rusia capaz de registrar la represión en ese país?

En este momento no. Durante la sesión, algunas delegaciones han propuesto que haya un relator especial para Rusia. Pero una cosa es lo que cada Estado exprese y otra es lo que el Consejo, de manera colectiva, decida hacer en función de una propuesta. Esta propuesta deberá ser debatida.

-¿Ha hablado con la alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michel Bachelet?

En todo momento estoy en contacto con ella. Bachelet tiene mucha gente en el terreno, en distintos países, y por supuesto en Ucrania. Está sumamente preocupada por por los problemas de los derechos humanos, es una persona de mucha firmeza, con mucha experiencia y muy respetada. América Latina es una región que ha desarrollado un liderazgo muy profundo en materia de paz, de no proliferación de armas de destrucción masiva, de integración, de democracia y de derechos humanos.

-¿Piensa que estamos ante la posibilidad de un ataque nuclear?

Espero que no, sería absolutamente trágico para la humanidad que eso pase. No hay que perder la calma. Los mecanismos están. En este momento tenemos un gran diplomático argentino a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica, varios países están muy comprometidos con la no proliferación nuclear y el uso pacífico de la energía nuclear. Por lo tanto, creo que va a prevalecer la comunidad internacional en búsqueda de la paz. Yo que soy un eterno optimista, quiero creer que va a primar la cordura, el diálogo, la cooperación y los mecanismos que hemos creado como comunidad internacional.

-La ONU nació como una institución multilateral después de la segunda guerra mundial para evitar nuevas guerras. ¿Le parece que cumple con esa meta?

Uno tiene que pensar que el mundo antes 1945 no tenía reglas internacionales multilaterales que permitieran abordar estas situaciones. Era simplemente la ley del más poderoso, sin ningún control. Y eso es lo que hemos creado estos 75 años, reglas en materia de desarme, en materia de derechos humanos, que es lo que estamos aplicando todos los países que somos responsables de manera colectiva.

-¿Cómo define a la posición argentina en el tema?

La posición de Argentina es coherente con los principios que hemos manejado desde la recuperación de la democracia, de provisión y protección de derechos humanos. Hemos sido muy coherentes tanto en la Asamblea General como como aquí en el Consejo de Derechos Humanos. El canciller Santiago Cafiero ha sido elocuente y firme en su intervención el lunes pasado cuando votó a favor de que se celebre un debate urgente de manera inmediata. Me parece una posición firme, que entiende claramente que no hay paz y no hay desarrollo sin derechos humanos, y que observa que un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional de esta magnitud tiene un impacto negativo en la vigencia de los derechos humanos.

-¿Cuál es el sello que le imprime la presidencia argentina al Consejo?

Argentina tiene mucha experiencia como país en temas de derechos humanos, creemos que hay un valor agregado enorme del del Sur, también de la cooperación Sur-Sur y que los países del sur hemos pasado situaciones traumáticas pudiendo superarlas y consiguiendo construir una identidad democrática. América Latina tiene experiencia en este tipo de cuestiones.