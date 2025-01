138 razones para resistir

Terminamos el año de muchas formas, cada quien con su historia y su circunstancia de vida. De seguro, lo mejor que se pudo en cada caso. Pero los últimos días de diciembre, que ya de por sí son delicados para la historia argentina, pasaron cosas que nos unieron a todxs, una vez más, en la certeza de estar bajo un gobierno desalmado. Fue alrededor del 20 de diciembre que lxs trabajadorxs de los distintos Sitios y Espacios de Memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos recibieron la noticia de que, para el 31, más de 2.200 personas perderían sus puestos de trabajo, mientras que otras, las que quedarán, sufrirían una reducción en sus salarios. Hubo quienes, directamente, recibieron un telegrama de despido.

Este golpe directo y personal, luego de todo un año de desfinanciación brutal a estos espacios y estando a solo días de cambiar de calendario, fue sumamente cruel. El intento de desarmarnos quedó a la vista: un ataque a nuestra autoestima, a nuestras ganas de seguir luchando. Específicamente en cuanto a los Espacios de Memoria, el daño fue hacia la posibilidad de construir nuestra historia, de no olvidarla; no olvidar ante quién o quiénes o qué instituciones debemos mantener nuestra defensa en alto.

Los grupos negacionistas y quienes reivindican a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad continúan avanzando a costa de miles de personas que son amedrentadas desde lo más alto del gobierno, que, por su parte, acciona, desde la palabra y desde los hechos, avalando el odio y la agresión a las minorías y disidencias. Así fue durante todo el 2024.

Una semana después de recibir la noticia sobre los despidos, todos los grupos de Derechos Humanos se hicieron visibles frente a la exESMA para reclamar frente al inminente cierre de la Secretaría. Fueron muchísimas personas, con sus banderas en alto, con su determinación y sostén, a manifestarse en solidaridad. Y tan solo un día después de este gran abrazo, las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron que habían encontrado al nieto número 138.

Es posible que en este momento de tanta incertidumbre y desesperación no tengamos referentes políticos en quienes depositar nuestra esperanza con claridad, pero existen los grupos de quienes peor la han pasado, que no se rindieron jamás ni está dentro de sus planes hacerlo. Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, hasta el día de hoy, nos siguen mostrando el camino. No perdamos esto de vista.

Gracias a todxs quienes me acompañaron durante el 2024 en esta columna que es, hoy por hoy, uno de mis espacios de lucha. Les deseo, dentro de lo que cabe, un próspero año nuevo. Que el 2025 nos encuentre acuerpadas y en resistencia.

MBC/SN/DTC