Carla Antonelli: ella es el faro

“Ustedes han venido hoy a derogarnos, a sacar, cercenar y eliminar de esta sociedad, a un grupo de personas perseguidas históricamente. Eso es lo que ustedes quieren, volver a tenernos en los márgenes”.

El pasado jueves 20 de febrero, durante una de las Sesiones Plenarias de la Asamblea de Madrid, la diputada del partido Más Madrid Carla Delgado, mucho más conocida como Carla Antonelli, una mujer trans, histórica, de más de 60 años, dio un discurso emblemático. Sus palabras responden a la petición de VOX el partido español ultranacionalista y ultraconservador VOX que plantea la derogación de la ley trans madrileña. El discurso fue viralizado, replicado en las redes sociales de muchísimxs activistas de la comunidad trans a lo largo de distintos países. Sucede que nos vemos reflejadxs en Carla, tanto en el hartazgo como en la desesperación de que la historia se repita, frente a nuestros ojos, una vez más.

La primera vez que supe de Carla Antonelli, persona a la que sigo y admiro, fue durante mi exilio en los Estados Unidos. Corría ya el año 2002 cuando me adentré en el mundo virtual. En ese momento, no había portales web de información sobre nuestra comunidad, y muchísimo menos los había escritos en español. La búsqueda de páginas y redes posibles era frustrante y los resultados eran prácticamente nulos. La única página que había disponible y que estaba escrita en español era el portal que había creado Carla: ella era el faro.

Luego de unos años, en 2017, yo ya me encontraba viviendo en Alemania y viajé a Madrid para el Europride. Dentro de la agenda de aquellos días de celebración, la comunidad trans había coordinado una cena-ritual de activismo: una comida que tiene lugar año tras año, en conmemoración de una lucha ganada en su pasado histórico, tras una extensa huelga de hambre. En esa oportunidad, durante aquel homenaje a sus y a nuestras luchas, y luego de varios años de sostener mi propio portal para mantener informada a la comunidad —especialmente a mis compañeras activistas de ATTA, en Argentina—, tuve el honor de conocer a Carla Antonelli en persona. Hoy en día, sabe de nuestra labor en el Archivo y continuamos unidas en la lucha a través del activismo internacional.

Es en ese marco que las palabras de Carla resuenan en mí con un peso inmensurable. Pienso en la confirmación que me dan al respecto de que el ataque a nuestra comunidad es global, y es organizado. El domingo pasado fueron las elecciones en Alemania, donde vivo, y el despertar de la extrema derecha es abrumador. Al enterarme día tras día de los ataques transodiantes en Argentina, continúo confirmando que no solo somos parte de un discurso que busca dividirnos como sociedad, sino que también somos víctimas reales de los hechos avalados por aquellas palabras de dirigentes. La impotencia de resultar un blanco para la distracción masiva y mediática y luego recibir ataques que acaban con nuestras vidas es enorme. Esto no es algo que se nos va a venir encima, sino que ya está pasando; la violencia está instalada.

Cada idea expresada en las palabras de Carla Antonelli representa y encarna nuestra experiencia. Me gustaría elegir y con respeto transcribir algunas partes de su discurso para iniciar el cierre de esta columna de hoy, en la que nos unimos en una lucha trans colectiva, y a lo largo del mundo:

(...)

¿Ustedes se paran a pensar por un momento

los tiempos, las horas

los minutos, los días

(...)

[que a] las personas trans (...) del planeta, del mundo

(que) nos están dedicando ustedes

en los plenos, en las asambleas

en los congresos, en la investidura de Trump,

ante 8.000 millones de seres humanos en este planeta?

(...)

ustedes han venido hoy a derogarnos,

a sacar, cercenar y eliminar de esta sociedad

a un grupo de personas perseguidas históricamente

(...)

eso es lo que ustedes quieren,

volver a tenernos en los márgenes (...)

Carla finaliza su discurso ya con el micrófono silenciado; el tiempo de su intervención ha llegado a término. Pero sus últimas palabras aún resuenan en la asamblea para que a todxs les quede en claro: a esos márgenes hacia los nos quieren empujar, ya nunca más vamos a volver.

