La Justicia: un péndulo servil

En un diciembre bastante caótico, como los que la Argentina acostumbra tener, me enteré de la liberación de Horacio Losito: un exmilitar que había sido encarcelado por diversos crímenes de lesa humanidad, entre ellos, su participación en la Masacre de Margarita Belén. Aquella mañana del 13 de diciembre de 1976, en la provincia del Chaco, 15 presos políticos fueron fusilados y el operativo, encubierto y comunicado como un enfrentamiento. Losito había sido juzgado al menos tres veces, recibiendo cadena perpetua en más de una ocasión.

En mi experiencia personal, nunca tuve fe en la justicia argentina: tuve que exiliarme en el 2001, tengo asilo político otorgado por la Corte de los Estados Unidos en el 2004 y aún sigo esperando una reparación histórica. Mi país, durante mucho tiempo, fue escenario de un mecanismo de rechazo y persecución organizados y mi sentimiento es que la justicia siempre fue cómplice. Por eso es que, si me preguntaran particularmente, no me sorprende que el Poder Judicial vuelva, una vez más, a ser un péndulo servil a la conveniencia del gobierno de turno. En este caso, lo sucedido es de una extrema peligrosidad. Me encuentro nuevamente reflexionando sobre lo frágil que se vuelve la memoria y reconfirmo lo importante que es el ejercicio de mantenerla viva.

¿Cuál es el mensaje que quieren darnos al dejar ir a un asesino, encubierto como héroe de Malvinas, a tan pocos días de haber comenzado el nuevo mandato de la supuesta libertad? Este accionar resulta ser un diálogo entre el Poder Judicial y el nuevo Gobierno y, a su vez, una bajada de línea hacia nosotrxs. No tan alejado del encubrimiento al bombardeo a Plaza de Mayo en el 55 o al hundimiento del ARA San Juan (seguido también por su encubrimiento y sobreseimiento), esta jugada jurídico-política es una demostración de lo que podemos llegar a esperar durante los próximos 4 años.

No permitamos que todo el desguace de nuestros derechos y nuestros intentos de festejos para este fin de año nos distraigan de este tipo de resoluciones. Por nuestra parte, quienes seguimos adelante con la lucha por los Derechos Humanos, permaneceremos pendientes y alertas para la acción.