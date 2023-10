Acompañado por Massa, Jaldo asumió como gobernador de Tucumán y se anticipan reacomodamientos en el peronismo local

Acompañado por el Ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Tomás Massa, este domingo al mediodía asumió Osvaldo Jaldo como gobernador de Tucumán. El kilómetro cero de una nueva etapa en la historia institucional tucumana que supondrá reacomodamientos internos en el peronismo local, le puso fin también a la estadía de Juan Manzur en la cima del poder, sitial al que llegó en 2007. Tras los saludos y agradecimientos al ahora exjefe del gobierno provincial y al aspirante a la Casa Rosada, la primera definición de Jaldo apuntó directo a hacer más eficiente la administración de los recursos públicos: “He tomado la decisión de modificar el organigrama del Poder Ejecutivo provincial, hemos fusionado y eliminado áreas que significaban gastos, que no estaban a la altura de las circunstancias. No se restarán servicios, vamos hacia un Estado más chico y eficiente”.

La jura del nuevo mandatario y del vicegobernador, Miguel Acevedo, sucedió en el Teatro San Martín, el principal de la provincia, mientras afuera se había concentrado una multitud de militantes bajo el sol ardiente. En la platea del teatro estuvieron los gobernadores Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Por los vice participaron la bonaerense Verónica Magario, el catamarqueño Rubén Dusso, el jujeño Carlos Haquim, la riojana Florencia López, el salteño Antonio Marocco; el santiagueño Carlos Silva Neder y la santafesina Alejandra Rodenas.

He formado un gabinete con el que, por ahí, dejamos algunas dudas y algunos celos por adentro. Es un gabinete abierto, plural y participativo, en donde todos los espacios políticos de la provincia tengan participación

Por tratarse de un acto institucional estuvieron los 49 legisladores provinciales que juraron este sábado, autoridades de los poderes judiciales provincial y Federal, más representantes de distintos sectores de las actividades comerciales y productivas. Para estos últimos también hubo un mensaje: “Les pedimos sobre esas inversiones que tienen en otros lugares, el Estado les va a tender la alfombra roja para que esas inversiones vengan a Tucumán, para que generemos más puestos de trabajo y podamos dinamizar juntos la economía local. A este gobernador no le va a temblar el pulso para achicar el gasto público y le pedimos reciprocidad a nuestros empresarios, que cuiden a nuestra gente”.

Al referirse a su nuevo gabinete admitió que su armado generó ruidos internos en el peronismo. “He formado un gabinete con el que, por ahí, dejamos algunas dudas y algunos celos por adentro. Es un gabinete abierto, plural y participativo, en donde todos los espacios políticos de la provincia tengan participación. Tenemos funcionarios meramente técnicos que saben y conocen el rol de las áreas que van a asumir, también tenemos hombres y mujeres de nuestro espacio político y extrapartidarios que nos acompañan”.

En relación a estos últimos, se trata de Federico Masso, legislador electo de Libres del Sur, designado ministro de Desarrollo Social, y de Gilda Pedicone, que asumió como Fiscal de Estado. Sobre esta última, que en estos años estuvo junto a Jaldo en la Legislatura -la designó como jefa de los abogados del Poder Legislativo-, se recordó desde algunos sectores en estos días que fue funcionaria de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán en 1978, plena dictadura militar. También que, cuando Antonio Bussi fue gobernador tucumano, entre 1995 y 1999, fue nombrada también al frente de la Fiscalía de Estado. Luego sería su abogada en el juicio político por las cuentas que escondió en Suiza el genocida condenado por crímenes de lesa humanidad, hoy ya muerto. Antes de integrar la Legislatura, en 2015 fue candidata a legisladora por el PRO, partido al que se acercó vía el tucumano Pablo Walter -ex concejal y legislador bussista hasta que se sumó a las filas del partido de Mauricio Macri- que estuvo al frente de AYSA, entre 2015 y 2019.

Preguntas sin filtro

Tras la jura de Jaldo y Acevedo, por primera vez se usó el balcón del Teatro San Martín para que desde allí el nuevo gobernador y el aspirante a la presidencia se dirigieran a la militancia en un tono 100% de campaña electoral, ante el balotaje del próximo 19 de noviembre. Junto a ellos estuvieron también Manzur, aun presidente del Partido Justicialista tucumano, Kicillof, Magario y Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, que también asumió este domingo.

“Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para la democracia de nuestra provincia y de nuestro país”, afirmó, para reiterar luego su apoyo al candidato de UP en la segunda vuelta electoral. Al terminar, le ofreció el micrófono al exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que declinó la invitación, y entonces fue el turno de Massa que, entre otras consideraciones, sorprendió porque parte de su mensaje estuvo dirigido a los radicales. En relación a los 40 años de democracia ininterrumpida, parafraseó el Preámbulo de la Constitución, tal cual lo hiciera durante su campaña el expresidente Raúl Alfonsín. “Luchamos y marchamos para constituir la unión nacional, afianzar la Justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”, expresó.

El Ministro de Economía se refirió a la problemática por faltante de naftas en las estaciones de servicios, en casi todo el país, con una advertencia a las petroleras

Terminado este momento, en una salida un tanto desordenada hacia la sede del Poder Legislativo, que se encuentra a metros del teatro y recorrido en el que Massa no se negó a ninguna foto, hubo una conferencia de prensa en la Legislatura protagonizada por él mismo, Jaldo, Manzur, Kicillof, Acevedo y Magario, en donde hubo consultas abiertas, aunque en una cantidad predeterminada, para los cuatro primeros.

Fue en esa instancia en donde el Ministro de Economía se refirió a la problemática por faltante de naftas en las estaciones de servicios, en casi todo el país, con una advertencia a las petroleras. “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque el petróleo de los argentinos es de los argentinos”. Y anticipó una medida que se anunciará el miércoles próximo. “Se incrementará el corte de bioetanol en las naftas”. En la actualidad es del 12%. La decisión repercute en el precio de los combustibles y del azúcar. Entre otros beneficios, también genera menor contaminación ambiental.

Otra de las consultas para el exintendente de Tigre fue sobre el futuro de Manzur, si está en sus planes incorporarlo a su futuro equipo y su respuesta fue que “es mi amigo”. “Está más allá de un cargo, pero sí, tendrá un lugar en mi futuro gabinete, como otros tucumanos”, anticipó. El exgobernador es senador suplente del senador nacional Pablo Yedlin, electo diputado nacional. Si asume en la Cámara Baja, Manzur iría en su reemplazo.

Jaldo, contador público, empresario y de 65 años, arrancó en política en 1987, cuando fue electo intendente de Trancas, un pequeño municipio que se encuentra en el norte tucumano. Desde entonces, fue casi todo a lo que puede aspirar un político en su trayectoria: diputado provincial, diputado nacional, legislador (desde que desapareció la bicameralidad en Tucumán), Interventor de la Caja Popular de Ahorros (ente financiero autárquico del gobierno tucumano), ministro del Interior provincial, vicegobernador y mandatario interino.

Este domingo alcanzó su objetivo más importante, ser gobernador. Si gana Milei el balotaje, su mandato podría ser cuesta arriba, pero si triunfa Massa, aun con dificultades y como es un obsesivo de la gestión y sigue cada paso de sus funcionarios -como lo hizo cuando estuvo al frente del Ejecutivo cuando Manzur formó parte del Gabinete nacional- estos cuatro años podrían ser la coronación del hombre que supo alcanzar su objetivo de máxima.

Mientras tanto y para adentro, tiene ante sí otra tarea pendiente: mandar en el PJ. El manzurismo y el jaldismo, que se enfrentaron en las urnas en 2021, sellaron un acuerdo cuando se impuso el primero y jugaron en equipo hasta hoy, pese a algunos conflictos de baja intensidad. Con Jaldo sentado en la Casa de Gobierno y ante la necesidad de manejar todos los hilos del poder nadie descarta una reedición del cisma, cuya primera parada sería la elección de autoridades en el peronismo local en el primer trimestre del año próximo.

