Alberto Fernández reaparece en Tucumán tras una semana de crisis

Tucumán se convierte en capital del país el 9 de julio, desde 1991, por ser el lugar en donde se realizó la Declaración de la Independencia en 1816. Este 206° aniversario de ese mojón histórico en el nacimiento de la república no pasará desapercibido. Las celebración del 2020 fue en pleno aislamiento de pandemia de coronavirus, por lo que no hubo acto en la Casa Histórica y el presidente Alberto Fernández no viajó. El año pasado, también en contexto de aislamiento pero con más flexibilidades, el jefe de Estado sí estuvo en el Salón de los Próceres de la Independencia pero con una delegación corta y sin gente en la calle.

Este año el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el gobernador interino Osvaldo Jaldo pretenden que Tucumán se convierta en el kilómetro cero de la unidad en la coalición gobernante, tras meses de cortocircuitos entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, que tuvo su punto más caliente con la renuncia del ex minsitro de Economía Martín Guzmán. Desde el mismo jueves 7 empezaron a realizarse actividades para dotar a la fecha patria también de espesura política.

A la provincia también llegaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aunque desde la Gobernación tucumana no informaron si participaría del Tedeum. En ese caso no se cruzará con el Presidente, quien llegará mas tarde.

El primer indicio fue el encuentro de dos días de concejalas de todos el país que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM), en la sede del Partido Justicialista tucumano. La principal oradora fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires, que fue recibida antes por Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno. En el PJ esperó a las concejalas y a Tolosa Paz el ex titular de la FAM, el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que la semana pasada participó de un cónclave reservado de economistas y referentes del Frente de Todos en el que la figura más importante fue Silvina Batakis. Tres días más tarde sería electa Ministra de Economía en reemplazo de Guzmán.

Las actividades oficiales de este 9 de julio comenzarán a las 8 con el tradicional chocolate patrio, izamiento de la bandera y Tedeum en la Catedral. El Presidente llegará antes del mediodía junto a ministros y ministras, y Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados.

Se espera que en la Casa Histórica se produzca una importante foto del Jefe de Estado junto a mandatarios provinciales, integrantes de su Gabinete, senadores y diputados, a modo de señal de unidad. Se escuchará con particular interés su discurso en su primera aparición pública y de alta exposición, tras una de las semanas más difíciles de su gestión y luego de que hablara en El Calafate la ex presidenta Fernández de Kirchner, quien optó por bajarle el tono al confrontación interna. Desde solar histórico el Presidente se dirigirá a un barrio de San Miguel de Tucumán en donde entregará la casa 50.000 de su gestión.

Este viernes, una treintena de diputados nacionales llegó a Tucumán para la firma de la Declaración de Defensa del Federalismo y las Economías Regionales, que se realizó en la Casa Histórica, en el que se sostiene: “el compromiso de los diputados del Frente de Todos para generar leyes y herramientas que busquen mayor cooperación entre las provincias, equidad en la distribución de fondos públicos y potenciar las economías regionales”. La organización estuvo a cargo de la diputada tucumana Rossana Chahla.

La pata legislativa de la Liga de Gobernadores peronistas y sus socios estuvo integrada por, entre otros, Germán Martínez, presidente del bloque oficialista (de Santa Fe), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Tolosa Paz, Daniel Gollán (Buenos Aires), Julio Cesar Pereyra (Buenos Aires), Ana Gaillard (Entre Ríos), Marcelo Casaretto (Entre Ríos), Gabriela Pedrali (La Rioja), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego) y el tucumano Mario Leito. Al mediodía fueron recibidos por Manzur y Jaldo y hubo tiempo para compartir unas tradicionales empanadas tucumanas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Antes de esta actividad, el Jefe de Gabinete y el gobernador interino protagonizaron un acto en ese mismo lugar con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez. Se firmaron convenios por $ 400 millones: $ 280 millones para el Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera, que se propone soluciones para el sector y avanzar en la reconversión industrial de frigoríficos provinciales. Y $ 120 millones para financiar las actividades productivas de cosecha y acarreo de productores cañeros. En su discurso ante referentes de actividades rurales, Dominguez aseguró que se mantendrá invariable el esquema de derechos de exportación hasta 2023 y que quedaba descartada cualquier modificación antes de ese plazo, un reclamo de un sector del kirchnerismo.

Para darle calor de fiesta popular patria en la explanada de la Casa de Gobierno se montó un escenario para la realización de la Vigilia por el 206° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. Ante una multitud se presentaron El Chaqueño Palavecino, Gladys la Bomba Tucumana, Axel, Marcela Morelo, La Yunta y otros artistas locales. Para facilitar la participación de tucumanos, viajar en ómnibus fue gratis hasta la medianoche. Entre otros funcionarios nacionales que llegaron a Tucumán este mismo viernes, estuvieron el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross. Se espera que este sábado arriben gran parte de los gobernadores del Norte Grande y de la Liga de Gobernadores, junto a senadores nacionales y funcionarios de esas provincias.

Rodríguez Larreta y Morales también en Tucumán

A las 22.30 de este viernes llegó a Tucumán el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta para participar de los actos por el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia que organizó el intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro. El precandidato a la presidencia, tal cual lo hizo público en los últimos días, fue recibido por Alfaro y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, que por la mañana llegó a la provincia.

Se desconoce aún si los tres participarán del acto oficial en la Casa Histórica que se realizará al mediodía, aunque sí se sabe que Alfaro fue invitado para el Tedeum en la Iglesia Catedral, a donde también irían Morales y Rodríguez Larreta. El objetivo del alcalde de la capital tucumana era contar con ambos en el primer minuto de este 9 de Julio para cantar el Himno Nacional Argentino y dar inicio a los actos. Desde lo partidario, mostrar un fuerte respaldo en su intención de ser candidato a gobernador de Tucumán por la oposición en 2023.

Este viernes al mediodía, el gobernador jujeño junto al senador nacional mendocino Alfredo Cornejo y gran parte de la dirigencia radical tucumana realizó un acto en las puertas de la Casa Histórica, en donde se hizo un homenaje a los Próceres de la Independencia. Después, Morales sostuvo: “le pedimos al Gobierno que deje sus peleas a un lado para ocuparse de los problemas de la gente”. Participaron además la diputada tucumana Lidia Ascárate, el diputado nacional Roberto Sánchez y los ex parlamentarios José Cano (ex Plan Belgrano) y Silvia Elías de Pérez.

DC/MG