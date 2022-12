Ana María Figueroa: “Voy a dictar sentencia en las causas en las que estoy participando”

La flamante presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, anticipó que dictará sentencia en las causas en las que ha intervenido, entre ellas las del Memorándum con Irán, que investiga encubrimiento, y la causa por presunto lavado conocida como Los Sauces-Hotesur, que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“En las causas en las que he participado, voy a dictar sentencia sin ningún problema. Sólo voy a dejar de firmar en las causas nuevas”, anticipó Figueroa en declaraciones este sábado al programa Toma y Daca que se emite en AM750.

La jueza ratificó que “fue Juan Bautista Mahíques” -hoy fiscal general dela Ciudad e Buenos Aires- quien la visitó en su despacho en la víspera de un fallo en la causa del Memorándum con Irán y se mostró a favor de “sanear el Poder Judicial” porque “es una necesidad”. Además, sostuvo que “faltan muchas cosas en materia de género” en la Justicia y advirtió “la Corte Suprema no pasa un test de género”. “Los chats entre jueces y fiscales me dieron tristeza”, afirmó sobre la reciente filtración, tras el hackeo de una línea telefónica, de conversaciones y audios de un grupo de jueces, funcionarios y ejecutivos de medios que participaron de un viaje a Lago Esconido, en Río Negro, denunciado por “dádivas”.

La jueza Figueroa fue elegida esta semana para presidir de la Cámara Federal de Casación Penal en el 2023, mientras que los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone la secundaran como vicepresidente primero y segundo, respectivamente, de ese tribunal.

Figueroa sucederá en la presidencia de máximo tribunal penal del país, solo por debajo de la Corte Suprema de Justicia, al juez Alejandro Slokar que volverá a integrar la sala segunda del tribunal.

Entre sus principales definiciones, Figueroa dijo:

-“Cuando hay un grupo de funcionarios que no respetan el compromiso ético, nos pone al resto en la picota. Les puedo asegurar que no todos estamos en esa y no somos todo lo mismo”.

- En el caso de los chats de Lago Escondido “debe actuar el Consejo de la Magistratura”

- “Hay que hacer cambios en el Poder Judicial: hay que coordinar con la política para poder hacerlos”

- “Se necesitan cambios, pero debe haber un feed back, un ida y vuelta con el poder político”

- “Queremos que se sanee el Poder Judicial porque lo necesita la República”

-“En la causa de Mesa Judicial intervine cuando me remitieron el expediente”

- “Yo dije en sede judicial que el funcionario que me visitó en mi despacho fue Juan Bautista Mahíques”. En junio de 2020, Figueroa denunció que el ex funcionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, intentó presionarla, al declarar por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial.

- “Mahíques pudo mentir en la causa judicial porque no era testigo, yo sí era testigo y estaba obligada a decir la verdad”

- “En las visitas a todas las Cámaras provinciales voy a impulsar seminarios de género. Se avanzó mucho en materia de género, pero también sabemos que falta mucho”

- “La Corte Suprema no pasa un test de género. Son todos varones”

- “No conozco el expediente de Milagro Sala, pero entiendo que el equipo jurídico puede recurrir a instancias internacionales”

- “En términos generales no lo puedo afirmar, pero hubo casos focalizados de ensañamiento judicial: recuerdo las 8 citaciones de (el fallecido juez Claudio) Bonadio en un mismo día para Cristina Fernández de Kirchner”.