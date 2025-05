La Asociación Argentina de Actores y Actrices defendió a Darín y apuntó al Gobierno tras la polémica con Caputo por el precio de las empanadas

Después de que Ricardo Darín cuestionara en el programa de Mirtha Legrand el proyecto del Gobierno para que los argentinos usen los dólares “bajo el colchón” por considerar que la mayoría de la gente no tiene ni siquiera lo básico para sobrevivir y puso como ejemplo el precio de las empanadas, y frente a la respuesta despectiva del ministro de Economía, Luis Caputo (“Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”), la Asociación Argentina de Actores y Actrices apuntó a la gestión libertaria por “la falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona”, y por “ensañarse con un miembro de nuestra comunidad, por el sólo hecho de expresarse libremente”.

De acuerdo al gremio de los actores, “en lo que se ha transformado en una costumbre, en un modo de gobernar, la intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio”.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la directiva de la AAA repudió “el ataque a nuestro compañero Ricardo Darín”, al tiempo que advirtió que no hay que tomar los dichos de Caputo y los posteos furiosos de los twiteros que siguen a Javier Milei “como un hecho aislado, producto de la ira particular de un funcionario”.

“El peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de libertad, y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática, cuestión que no afecta solamente la situación individual que denunciamos, sino al conjunto de la ciudadanía”, expresaron desde Actores y Actrices.

“La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder”, concluye el texto.

Qué pasó con Darín, Caputo y las empanadas

Ricardo Darín estuvo durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand para hablar del éxito de “El Eternauta” y resultó criticado por haber opinado sobre la propuesta del Gobierno de usar los dólares que los argentinos tienen guardados “bajo el colchón”. El actor cuestionó esta idea por considerar que la mayoría no tiene ni siquiera lo básico para sobrevivir y puso como ejemplo el precio de las empanadas.

El hecho empezó el pasado sábado en el programa de Mirtha Legrand, cuando el actor expresó su descontento con la situación económica actual. “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48,000 la docena”, afirmó. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, agregó.

Luego, el ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, le dio una entrevista al periodista Luis Majul y habló de los dichos del actor. “Todo bien si él puede comprar empanadas en 'Mi Gusto' o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”, afirmó.

Sobre esto, Darín fue interrogado por el programa de espectáculos Intrusos.“Qué revuelo se armó”, dijo. “Cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque. Pero en realidad me parece que quedas claro de qué estaba hablando”, agregó.

“Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno y del señor Caputo que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia”, opinó el actor enterado de que el ministro de Economía también dijo que “se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”.

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Más allá de eso, reinterpretar lo que quise decir va en cada uno. Es una oportunidad para comprobar cuanta gente hay cargada y que vuelca todo su odio. Te acusan de cosas que no soy”, explicó el protagonista de El Eternauta.

De todas formas, el actor consideró que es importante opinar: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

Además, en diálogo con LN+ advirtió que “enseguida que alguien dice algo que pueda herir las susceptibilidades”, desde el oficialismo “te salen a atacar” y consideró: “Eso sí me parece grave. Me parece más grave que los precios”.

Con información de agencias.

IG

.