Bullrich se reunió con Rodríguez Larreta: foto de unidad y la vista puesta en octubre

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se reunió este mediodía con su ex competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta, en busca de sellar una foto de unidad para consolidar la totalidad de los votos que obtuvo el espacio en las primarias del domingo pasado.

Minutos antes de las 11 horas, Bullrich y Rodríguez Larreta arribaron al Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, en donde estuvieron juntos por más de una hora. Fueron acompañados por Luis Petri, compañero de fórmula de la ex ministra, y Gerardo Morales, que secundó al jefe de Gobierno porteño en el binomio que salió derrotado.

Bullrich subió la foto de la unidad a su cuenta de Twitter y escribió: “Los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que debemos tener en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina”.

Los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que debemos tener en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina. pic.twitter.com/bvkKKUmj3k — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 16 de agosto de 2023

La obsesión es recuperar el terreno perdido en las PASO y lograr el objetivo de entrar en el balotaje contra Javier Milei. Juntos por el Cambio necesitaba esta postal de la paz, porque a la exministra no le sobra nada: ella sola sacó casi menos de la mitad de votos que el libertario, y en tándem con el alcalde porteño no llegaron a los 29 puntos.

En votos nominales la performance es más dramática: la diferencia entre Milei y Bullrich fue de unos 3 millones, aunque entre ambas fuerzas la distancia se acorta a 418 mil. Para empeorar el cuadro, el sello cambiemita perdió 1,5 millones de los votos que recogió Mauricio Macri en las PASO 2019. El expresidente recuperó luego 2 millones de sufragios principalmente entre los ausentes a las primarias: es el nicho al que va a apuntar la exfuncionaria, como ya contó elDiarioAR.

En el bullrichismo hay un convencimiento de que los votos que recogió Larreta no van a migrar a otros espacios. “Milei no va a crecer”, fustigó un confesor de Bullrich en las últimas horas, convencido de que si bien la interna descarnada con Larreta los perjudicó –lo admitió la propia candidata en televisión–, superada las PASO el discurso opositor se va a unificar. “A muchos de nuestros votantes no les importan las primarias o están de viaje por esta fecha”, se intentó complacer la fuente consultada, siendo la oposición justamente la fuerza que de manera más competitiva siempre usó las internas.

El dilema que tiene ahora Bullrich con Larreta es en qué medida lo suma a su armado, intentando hacer equilibrio para que no la desperfile. Por ahora, Bullrich lo necesita cerca, pero a una distancia prudente.

NB / MC con información de NA.