El campo le respondió a Francos: “Nos hizo volver a esos tiempos y modos que su Gobierno dice haber venido a desterrar”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comentó este lunes durante su visita a Córdoba que había visto “muchas silobolsas” de “gente que todavía no liquidó”, lo que desde el campo fue tomado como crítica y rechazado con dureza. “Habló de los silobolsas y nos hizo volver a esos tiempos y modos que su Gobierno dice haber venido a desterrar”, expresó la Mesa de Enlace de Córdoba que agrupa a las entidades del agro local en un comunicado publicado por Coninagro Córdoba en X.

“En un acto que no tenía vínculo con el sector (...) hizo referencia a que existen granos almacenados en los campos, que están pendientes de liquidar”, añade el comunicado. “Un simple comentario fue suficiente para que reaparecieran los mismos miedos que antes eran cotidianos y que, creíamos, habían desaparecido”, agrega.

“Pensamos que con un Gobierno que se autodenomina libertario no era necesario justificar cómo usamos nuestra propiedad o que destino damos a nuestros bienes de cambio. Creímos que de eso se trataba el respeto irrestricto de la propiedad privada que este Gobierno pregona. Pero vemos que no. Que la propiedad cuando está en manos de productores agropecuarios, es distinta de los demás. Nosotros tenemos que vender nuestros productos cuando el Gobierno de turno quiere y al precio que decide, por supuesto como desde hace 20 años, a un precio disminuido por los derechos de exportación”, sigue el documento.

“A nosotros nadie nos incentiva para hacer las inversiones ni nos da un régimen especial, aun cuando invirtamos anualmente 10 veces más que los que reciben los incentivos”, agrega. “Sería bueno que el jefe de Gabinete de ministros aclare su comentario. La situación económica del sector, por varios motivos que no viene al caso explicar, está siendo de una complejidad inusual; y no sólo no recibimos ayuda ni incentivos sino que el Gobierno, incumpliendo sus promesas, continúa con el mismo esquema extractivo de las anteriores administraciones. Y no hay, siquiera, un mínimo atisbo de que algo vaya a cambiar en el futuro”, concluye.

Francos había dicho en un actor con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que al recorrer la zona desde Río Cuarto hasta La Carlota, vieron “muchas silobolsas” y añadió: “Vimos gente que todavía no liquidó”.

👉 Guillermo Francos le mando un mensaje al campo durante un acto en Córdoba.



🗣️ “Veníamos recorriendo Río Cuarto hasta aquí, toda una enorme zona productiva del agro…muchas silobolsas vimos, vimos gente que todavía no liquidó", sostuvo el Jefe de Gabinete. pic.twitter.com/h7281DV2Ze — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 4, 2024

Este martes el funcionario aclaró que se trató de una “broma” porque sobrevolando la zona vio algunas silobolsas, pero “tampoco eran tantas”. “La verdad que fue comentario más jocoso que otra cosa. Me llamó el presidente de la Rural anoche preocupado. Fue un chiste. No fue nada significativo”, agregó en declaraciones radiales.

“Muchos de los que han guardado cereal pensando que iba a haber una devaluación lamentablemente han perdido porque no hubo devaluación y además bajó el precio de los cereales en el mercado internacional por lo cual no les ha ido bien. Para nada, no fue un comentario para molestar, al contrario”, aseguró.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, confirmó que habló con Francos después de esas declaraciones. “Hablé con el ministro Francos y coincidimos en que cuanto más silobolsas se vean, mejor le irá al país porque habrá más producción y eso es trabajo, desarrollo y riqueza en las provincias”, escribió en X.

Hablé con el Ministro Francos y coindimos en que cuanto más silobolsas se vean, mejor le irá al país porque habrá más producción y eso es trabajo, desarrollo y riqueza en las provincias. https://t.co/Z4Iz5ZCKoh — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) November 5, 2024

El jefe de Gabinete de Gabinete visitó la provincia junto a Caputo en el marco del proyecto de reversión del Gasoducto Norte.

CRM