La Casa Rosada evalúa la emergencia por incendios mientras negocia la reforma laboral con los gobernadores

En plena negociación con los gobernadores por la reforma laboral que el oficialismo busca sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero, la Casa Rosada analiza sumar al temario legislativo la declaración de la emergencia por los incendios que afectan al sur del país, un reclamo que viene creciendo desde las provincias.

La discusión se dará este jueves, cuando vuelva a reunirse la mesa política del Gobierno, convocada para definir la agenda parlamentaria de las extraordinarias. El encuentro será encabezado desde el mediodía por Karina Milei y contará con los mismos participantes de la cumbre del lunes: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (de manera virtual); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Hasta ahora, el oficialismo había definido que el eje del período extraordinario estaría puesto en la reforma laboral y en las modificaciones a la Ley Penal Juvenil para avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, el avance del fuego en la Patagonia y la presión de los mandatarios provinciales obligaron al Gobierno a abrir la puerta a una ampliación del temario.

La senadora libertaria Bullrich fue quien explicitó públicamente esa posibilidad al admitir que la emergencia ígnea podría incorporarse a la agenda legislativa. Según explicó, el anuncio formal deberá hacerlo el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque deslizó que la definición podría llegar “entre hoy y mañana”.

En paralelo, los gobernadores considerados “dialoguistas” se reunirán este jueves en la Casa de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, para consensuar una postura común frente a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El encuentro será encabezado por el mandatario salteño Gustavo Sáenz y contaría con la participación de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Uno de los principales puntos de conflicto entre la Casa Rosada y las provincias es la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida incluida en la reforma laboral que impacta de lleno en la coparticipación. Según estimaciones de los propios gobernadores, la reducción de la alícuota del 35% al 31,5% implicaría una pérdida de alrededor de 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales.

Ante ese escenario, el Gobierno evalúa mecanismos de compensación para sostener el respaldo político necesario en el Congreso. Santilli aseguró haber sumado el apoyo de al menos ocho gobernadores, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el propio Figueroa.

*Con información de agencia NA

MC