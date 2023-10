Cecilia Moreau: “Los derechos que se garantizaron no se plebiscitan”

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, señaló hoy que “las mejores leyes se construyen desde afuera hacia adentro, como sucedió cuando los colectivos sociales lograron entrar en la discusión pública y lograron darle un sacudón a las estructuras”.

En declaraciones al programa “Tres Estrellas” que se emite por la plataforma digital “Gelatina”, la titular de la Cámara baja sostuvo además que “a 40 años de recuperar la democracia hay cosas que no se discuten: no se puede decir que hubo excesos en la dictadura cuando lo que pasó fue un exterminio planificado por parte del Estado que mató a 30 mil compañeros desaparecidos”.

En ese sentido, expresó que “los derechos que se garantizaron no pueden ser retrotraídos al antojo de algunos, los derechos no se plebiscitan” y agregó que “estamos ante un momento bisagra del país porque se están dando discusiones que no tienen sentido en materia de derechos obtenidos”.

Asimismo, indicó que durante el debate presidencial “Sergio (Massa) tuvo la humildad de pedir perdón por los errores que se cometieron, aunque no hayan sido responsabilidad de él”, y añadió que al Ministro de Economía “le tocó asumir en un contexto muy difícil a nivel país y mundial”.

En tanto, adelantó que “la devolución del IVA es un alivio para millones de personas” y adelantó que “la semana próxima trataremos de debatirlo en sesión junto al proyecto de alquileres que vuelve del Senado”.

Al respecto, dijo que “la ley de alquileres no resuelve el problema de la vivienda, no es lo mismo lo que pasa en Santiago del Estero o la Ciudad de Buenos Aires”, y manifestó que “tenemos que darles a los inquilinos la mayor cantidad de herramientas para que puedan defenderse en un momento difícil”.

A 19 días de las elecciones generales, Moreau pidió que “hagamos un esfuerzo enorme, conversemos con los compañeros que no fueron a votar, que están dudando, hay que confiar en que nuestra fuerza política puede conducir la Argentina y tiene la dirigencia política más lúcida que se puede sentar con los distintos sectores para ordenar el país”.

“Podemos darles previsibilidad a los argentinos y asegurarles que no va a venir ningún loco disparatado, porque no podemos tirar por la borda todo lo conseguido”, aseveró.