Cristina Kirchner: “La pandemia macrista fue más costosa que la del Covid-19”

"Pandemia macrista: 1,1% del PBI. Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI", advirtió la vicepresidenta Cristina Kirchner en una nueva carta. Esta vez, cuestionó a la política económica de la gestión de Mauricio Macri y volvió a meterse en la discusión sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "En Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo alFMI de vuelta a la Argentina", criticó con dureza.

"Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911", ironizó.

La expresidenta hizo una comparación entre el gasto por intereses y capital de la deuda con el organismo de crédito multilateral en 2021 y su representación en porcentaje del PBI "¡pero en dólares", enfatizó; y lo gastado durante la emergencia sanitaria en medidas para paliar los efectos de la pandemia, incluidas las vacunas, "¡pero en pesos", indicó. Antes de los detalles, aclaró que "no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario". "Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021", advirtió.

"En el año 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018. Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI", especificó sobre lo que llamó "la pandemia macrista" y contrapuso al Covid-19: "En ese mismo año 2021, Argentina pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia. Allí están incluídas las Vacunas COVID ($124.000 M), REPRO II ($90.000 M), Asistencia al turismo – Previaje ($31.000 M) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 M), además de la Ampliación de Políticas Sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI".

Luego, en el apartado "Concusión", cuestionó: "De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. Pandemia macrista: 1,1% del PBI. Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI. Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos".

La reunión sin fecha suspendida y el pedido de un plan económico

La carta llega después de que Juntos por el Cambio diera por suspendida una reunión de los gobernadores con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que el funcionaria daría detalles de la negociación con el Fondo. Sin embargo, el Gobierno aseguró que el encuentro nunca tuvo fecha definida, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a criticar y a pedir un "plan económico", antes que una convocatoria "política".

Tras las declaraciones de Larreta, la Mesa Nacional de la coalición reclamó a la gestión de Alberto Fernández una hoja de ruta para la economía y advirtió que el país necesita “un un acuerdo serio y sin improvisaciones” con el FMI. Los dirigentes opositores aseguraron que “Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales”.

Así, JxC “reafirmó la necesidad de que el Gobierno Nacional tenga un plan que resuelva los graves problemas de desarrollo de los sectores de la economía, que favorezca la inversión productiva, el trabajo; y dé solución a la inflación, pobreza y fuga de talentos que golpea al conjunto de la sociedad argentina”.

EM