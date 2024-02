Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Milei: “Están jugando con la mesa de los argentinos”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner amaneció este lunes con un posteo en redes sociales que suma un nuevo capítulo al contrapunto con el gobierno de Javier Milei que ella misma abrió el pasado 14 de febrero al publicar un extenso documento al que llamó “La tercera crisis de deuda”. Después de las respuestas del oficialismo y del apoyo de tropa propia dentro del peronismo, la exmandataria tomó un mensaje del líder libertario en el que responsabilizaba a gobiernos anteriores por la pobreza que “alcanza a 6 de cada 10” personas en el país y aseguró que “la verdadera tragedia” es que la actual gestión “no está jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”.

“Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es ”El Informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: 'Es la verdadera herencia del modelo de la casta', aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que comparto más abajo y que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024; o sea en los tan mentados, meneados y criticados 'últimos 20 años'“, escribió quien fuera dos veces presidenta entre 2007 y 2015.

Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es “El Informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: “Es la verdadera herencia del modelo de la casta” - https://t.co/lM6pPzI3j9 -, aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social… pic.twitter.com/qOeaUZaORS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 19 de febrero de 2024

Y agregó: “Cuando lo vi, me acordé del tercer párrafo, página 10, del documento de trabajo ”ARGENTINA EN SU TERCERA CRISIS DE DEUDA -Cuadro de Situación-“, que transcribo a continuación: 'No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina'”.

De acuerdo a la exvicepresidenta de la gestión de Alberto Fernández entre 2019 y 2023, “Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos.

De esta manera, Cristina Kirchner responde a un posteo de Javier Milei en referencia al mismo informe de la UCA en el que el mandatario expresó que el país vive una decadencia desde hace un siglo. “La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país”, sostuvo Milei.

La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente.



Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo… https://t.co/pdoAEZqBjN — Javier Milei (@JMilei) 18 de febrero de 2024

Patricia Bullrich fue la primera en recoger el guante este lunes tras el posteo de CFK: Los argentinos no se olvidan de que durante tus dos mandatos falsificaron el INDEC y todas las estadísticas públicas. Tampoco se olvidan de que, durante tus últimos 4 años, se gastaron las reservas y la plata de los jubilados. El kirchnerismo y el populismo se terminaron en la Argentina. Estamos trabajando para cambiar de raíz el país. Deje gobernar al presidente Javier Milei. Ya bastante daño hicieron“, le pidió la ministra de Seguridad.

Los argentinos no se olvidan de que durante tus dos mandatos falsificaron el INDEC y todas las estadísticas públicas. Tampoco se olvidan de que, durante tus últimos 4 años, se gastaron las reservas y la plata de los jubilados.



El kirchnerismo y el populismo se terminaron en la… https://t.co/WUi9Dqtstz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 19 de febrero de 2024

Con respecto al mismo tema, este lunes, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda social de la UCA e investigador del Conicet, explicó en declaraciones a radio Mitre que la última medición que hizo el centro de estudios “fue el tercer trimestre del año pasado y nos dio 44% de pobreza y un 10% de indigencia. No hubo nueva medición y el INDEC la presentará en marzo de este año”. Y aclaró: “Lo que hicimos fueron ejercicios por la situación económica, porque nos parecía un error no tener información actual, e hicimos proyecciones y simulaciones. La pobreza habría llegado en diciembre al 49 o 50%. Se contabiliza el costo de vida de diciembre con los ingresos de noviembre, y pasó lo mismo con enero. En diciembre solo hubo algunos ajustes salariales, apenas hubo otro bono. Ahí la pobreza volvió a aumentar, del 49% a creemos que al 57%. Efectivamente estamos llegando a niveles de la crisis del 2001/2002”, concluyó.

“La carta de Cristina es intelectualmente honesta, pero adhiere a una cosa que es una porquería”, había dicho Milei tras la publicación del documento de Cristina Kirchner. Y apuntó: “El gobierno que más endeudó a la Argentina fue el gobierno de Alberto Fernández. El modelo de Cristina es la base de la decadencia argentina. Para ella lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60. Ella dice que en realidad el problema surge que cuando vos devalúas hay inflación. El problema es que vos devalúas porque tenés un problema de restricción externa y el financiamiento que necesitás de la cuenta corriente no lo conseguís en el mercado y por eso devalúas y ahí generas inflación”, aseguró el Presidente en una entrevista realizada en LN+ por Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebuq.

Por su parte, este domingo, en una columna que publica elDiarioAR, el exministro de Economía de la primera parte de la gestión de Alberto Fernández, Martín Guzmán, además de responderle a Cristina Kirchner (“Sería bueno que nos dejemos de hacer los desentendidos”, le reclamó), quien lo culpabilizó por “mala gestión”, sí coincidió con la expresidenta en criticar al gobierno de Javier Milei: “El plan en curso va a generar un aumento de la pobreza, de la desigualdad y de la miseria, dando lugar a una sociedad más insegura y angustiada, que involuciona”.

IG