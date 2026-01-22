Antes de despedirse de Davos, Milei habló del cepo, pidió por Nahuel Gallo, apuntó a Lula y ponderó a China como socio comercial

En el tramo final de su paso por Suiza para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump y tras poner su nombre en el compromiso que promete interceder en diferentes conflictos globales, dio entrevistas a medios internacionales (Bloomberg y The Economist) en los que se explayó sobre la situación económica del país, elogió la estrategia de EE.UU en Venezuela, pidió por la liberación en Caracas del gendarme Nahuel Gallo, maltrató a Lula da Silva y habló de China como “un gran socio comercial”.

Ante la prensa, el Presidente hizo foco en los controles que rigen sobre el régimen cambiario y, si bien remarcó que durante su gestión, su Gobierno “le ha quitado trece ceros a la moneda y tuvo dos hiperinflaciones sin guerra”, dijo que el plan económico apunta hacia un régimen cambiario totalmente libre, sin controles ni restricciones: “El tipo de cambio dentro de la banda es libre, y eso tiene como función mostrale a la gente que el tipo de cambio no va a hacer cualquier cosa y acotar la volatilidad”, explicó, y aclaró que se va a liberar “cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”.

En cuanto a posible la emisión de deuda y bonos en el mercado internacional para hacer frente a los vencimientos que tiene por delante, sostuvo que lo “único que necesita la Argentina es rollear, porque tenemos déficit cero y pagamos los intereses con superávit. La necesidad de tener que recurrir a fondos internacionales va a ser cada vez menor. En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”, explicó el mandatario.

“China es un gran socio comercial”

Asimismo, negó que exista una contradicción entre el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y el comercio con China. “Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados”, sentenció, aunque aclaró que, al momento de posicionarse en el contexto geopólitico mundial, “no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”, afirmó.

“Estados Unidos comercializa con China. Para nosotros es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados, eso no está en conflicto. Si se fijan en el peso que tiene China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con ellos”, refrendó Milei, al tiempo que insisitió con la idea de una apertura al mundo como eje de su administración: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”, sentenció.

La relación con Lula

Milei lanzó una filosa frase contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque planteó que mantiene una relación “adulta” para el funcionamiento comercial de ambos países.

“Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos”, sentenció cuando el periodista de Bloomberg sugirió, a tono de broma, que nombrara a uno de sus perros como el mandatario brasileño.

El vínculo entre el libertario y el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se tensó en las últimas semanas, luego de que el último reuniera a las autoridades de la Unión Europea en Brasil, en la previa a la firma del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur en Paraguay.

Asimismo, tras el dardo, el libertario aclaró: “Al margen de eso, tenemos una relación adulta. No es una cotienda ideológica de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”.

“Si se fija, seguimos avanzando y le hemos dado mucho impulso adentro del Mercosur para que empiece a ser más dinámico. El mundo actual requiere más velocidad”, sostuvo, y remarcó: “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas. Los calienta asientos que cobran toneladas de dólares para no hacer nada”.

Por su parte, el jefe de Estado aseguró que trabaja para “generar resultados”, y que hará lo necesario para mejorar el comercio. “No voy a romper nada. Si otros países deciden tomar otras decisiones, son soberanos. Trabajo para los 47,5 millones de argentinos”, concluyó.

La “esperanza” por la liberación de Nahuel Gallo

El Presidente se mostró optimista por las negociaciones que emprende Estados Unidos por los presos políticos argentinos en Venezuela y confesó que mantiene la esperanza por la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

“Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en la que vemos cómo evoluciona positivamente la situación tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina”, contó en declaraciones a la agencia Bloomberg desde Suiza.

La administración libertaria delegó la tarea negociadora a Estados Unidos, país que reclamó en las últimas horas la liberación de los detenidos, en especial de los argentinos.

Asimismo, el Presidente destacó lo que calificó como “la enorme tarea” de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”.

“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, describió el libertario, y sumó: “No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando a los distintos presos políticos”.

Por su parte, planteó que considera que lo que queda del régimen chavista en Venezuela fracasará y reiteró que los planes de Estados Unidos representan “lo que se puede hacer en este momento”. “Ya habrá lugar, después de la reconstrucción, para la transición democrática y se verá cómo se va a avanzar”, sostuvo. Además, Milei destacó la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio en Venezuela “por extraer al narcotirano, dictador y asesino de Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”.

También remarcó su aprecio y valoración a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la que definió como “una amiga y gran defensora de la libertad”, y con quien admitió que mantiene contacto, pero no se privó de reafirmar su alineamiento con Trump. “Al margen del aprecio y la valoración que tengo de María Corina, una amiga y gran defensora de la libertad, se necesita que este procedimiento sea exitoso. No sea cosa que por apurarse se terminen retrocediendo”, concluyó.

Con información de agencias.

IG