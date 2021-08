El diputado correntino baleado permanece internado "lúcido y estable", según el último parte médico

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes, Miguel Arias, baleado el jueves durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicúa, permanecía hoy internado en un hospital de la capital provincial "lúcido y estable", según el último parte médico.

"Pasadas las primeras 24 horas el paciente continúa lúcido y estable bajo su correspondiente tratamiento", reportó el parte médico firmado por el director del Hospital Escuela José de San Martín, Salvador González Nadal, donde se encuentra internado Arias.

El informe médico afirmó que "su evolución hasta ahora es la esperada para este tipo de cirugías", por lo que "los equipos médicos sostienen estricta vigilancia sobre su condición física".

"Al momento su pronóstico sigue siendo reservado", aclaró el parte médico del centro de salud.

Arias ingresó al centro de salud capitalino el viernes al mediodía, derivado en un avión sanitario de la localidad de Paso de los Libres, donde fue atendido tras ser herido de bala en un acto político en la localidad de Tapebicuá.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en el marco de un acto de cierre de campaña, cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó hoy que "hasta el momento no hay ninguna pista firme" sobre el atentado y aseguró que "se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas".

"Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas", dijo la ministra esta mañana en diálogo con la radio AM 750, en el que informó que Arias se encuentra estable pero que "la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo".

"Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección", señaló Frederic.

CB con información de Télam