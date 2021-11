Alberto Fernández: "Les pido que vayan y hablen con sus vecinos y expliquen dónde estábamos"

Al cerrar la campaña en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos (FdT), en el parque "Néstor Kirchner" de la ciudad de Merlo, de cara a los comicios legislativos del domingo, el presidente Alberto Fernández les pidió a los argentinos y argentinas que "vayan y hablen con sus vecinos y le expliquen dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos" tras recordar un país "sumido en el endeudamiento" como el que recibió el Frente de Todos, con "una deuda impagable" y "sin ministerio de Salud, de Trabajo ni de Ciencia y Tecnología".

Fernández reafirmó que su gobierno eligió "cuidar a cada argentino y cada argentina" y destacó que "hoy la Argentina es uno de los países con mayor número de vacunados contra el coronavirus".

También mencionó las iniciativas puestas en marcha para aliviar la situación de amplios sectores durante la pandemia, como la suba de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias para los trabajadores y el "aporte de las grandes fortunas" para destinar a obras para los sectores más vulnerables

"Yo les había prometido que los jubilados y jubiladas no iban a pagar los medicamentos y hoy no pagan los medicamentos", remarcó el Jefe de Estado.

"Y ahora tenemos que resolver la deuda que nos dejaron con el FMI. Y me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar el mejor acuerdo para los argentinos y las argentinas", aseguró el mandatario.

También aseguró que su Gobierno fue "escuchando" las demandas de los ciudadanos al haber advertido que, después de las PASO, "un número importante de argentinos no había acompañado" al Frente de Todos, y aseguró que el país tendrá este año "un crecimiento del 9 por ciento".

"Fui escuchando y dándome cuenta que todo ese progreso que efectivamente ocurre todavía no les había llegado; estamos viviendo en una Argentina que este año va a crecer a más del 9 por ciento, donde hoy los salarios se están recuperando de la inflación y donde creamos 200 mil puestos de trabajo", resaltó el Presidente.

En el comienzo del acto la candidata Victoria Tolosa Paz indicó: "Fue una campaña que la construimos gracias a cada uno de los militantes, gracias a los y las intendentes de nuestra Provincia, a cada uno de los que llegamos hasta aquí con la plena convicción de que una vez más y para siempre pondremos a la Argentina de pie y a la Provincia en marcha".

"Creo importante transmitirles lo que sentimos en las recorridas con el gobernador, con el Presidente, con Máximo, con Sergio, con Cristina que siempre está." "Quiero decirles que es muy importante saber que estamos dejando el tiempo atrás, también me transmitieron las angustias pasadas y el dolor por quienes ya no están, pero nosotros no hacemos política con la muerta y el dolor de nuestro pueblo. En tiempos electorales, todos podemos decir las mismas palabras, defender la educación pública suena lindo, pero somos parte de un proyecto político que durante 12 años montó el sistema universitario más importante", agregó.

Después fue el turno de Sergio Massa. "Todavía nos falta cumplir con ese sueño y ese mandato que asumimos en diciembre de 2019, pero también es cierto que a pesar de vacunar a la gran mayoría de los argentinos (..), recuperamos la caída que provocó la pandemia pero todavía nos falta recorrer el camino de recuperación del derrumbe y el fracaso del gobierno de Macri. Ese compromiso que asumimos en el 2019 con los argentinos, tengan la plena seguridad que el lunes, terminada la elección, lo vamos a seguir recorriendo convencidos de que el camino del crecimiento tiene que venir acompañado del camino de la inclusión", indicó Massa.

"Por diciembre del año pasado, discutíamos respecto de qué iba a pasar este año con la Argentina y dijimos que iba a crecer, y creció. Ahora viene la segunda tarea, la de que ese crecimiento se multiplique y derrame en cada argentino que están esperando que le devolvamos la esperanza de vivir con igualdad de oportunidades", concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.

Tras el discurso de Massa, llegó el momento del gobernador bonaerense Axel Kicillof. "Catorce millones de vacunados en la Provincia, ¿dónde están los que mintieron y engañaron? Más que Estados Unidos, más que muchísimos países de los más desarrollados. Y ese 80% de vacunados nos hacen pensar en la enorme campaña de palos en la rueda, de odio, en la campaña donde pasaron de decir que no había que cuidarse a decir que la vacuna era veneno, que no iba a llegar, que era mejor otra. (..) No vi una tapa que dijera: Perdón por sembrar desánimo y sembrar angustia..."

"Es importante porque la campaña de odio, la campaña violenta, se ha extendido estos días a la cuestión de inseguridad. Miren que el tema de la inseguridad es algo grave. Cada pérdida, cada robo, nos llena de dolor. Estamos en este tramo de la campaña observando que, más allá de eso, tratan de lucrar con el dolor, tratan de lucrar con esa angustia y jugar electoralmente con la tragedia de familias argentinas. Nunca los que formamos el campo popular vamos ir tan bajo".

"Las estadísticas no solucionan los problemas, pero en los últimos tiempos ha bajado 25 por ciento la tasa de delitos evitables. Eso no resuelve nada. En la etapa anterior subió un 83 por ciento, mientras en la provincia bajaba, en la Ciudad subía. Hay que ser muy atrevidos para dar cátedra sobre estos temas como lo hace Santilli, responsable de la seguridad en la Ciudad. Dicen que venimos a soltar presos, eso es algo que resuelve la justicia, podrían hablar con el jefe de los fiscales de la PBA, funcionario de Vidal puesto por Vidal y que no quiere irse", concluyó el gobernador.

DA