Macri, en modo campaña, le mandó un mensaje al Frente de Todos: "Cambien o se van a tener que ir"

El expresidente Mauricio Macri volvió a meterse de lleno en la curva más álgida de la campaña electoral rumbo a las PASO del próximo 12 de septiembre al advertirle al Gobierno que en la Argentina “se ha destruido la confianza, en base a la mentira, la ineptitud y la inmoralidad", al tiempo que consideró que si “una mayoría”, en los comicios, “decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza; va a haber un aire nuevo ese lunes, diciendo que cambien o se van a tener que ir, porque han perdido el apoyo”.

En declaraciones a radio Mitre de la ciudad de Córdoba, el exmandatario sostuvo que desde que el Frente de Todos está a cargo del ejecutivo, “han sido un par de años de mucha angustia por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto; pero también ha sido de un tremendo aprendizaje y el voto es la herramienta que tenemos para decir basta".

Asimismo, Macri le reclamó al oficialismo que habla "todo el día de la deuda, pero yo ya saqué un cuadrito donde muestro que, si uno calcula la deuda promedio por año que tomó cada uno, Cristina Fernández tomó 17 mil millones de dólares por año, nosotros 12 mil millones, y Alberto Fernández en su primer año tomó 33 mil millones", recapituló. Y agregó: "Esto es por algo muy simple que estamos terminando de aprender todos los argentinos: la deuda es hija del déficit. Y aunque dicen que una parte es en pesos, van a tener que pagarlo igual".

Según el expresidente, él no participa "en ningún tipo de puja de poder. Mi única preocupación es la unidad de Juntos por el Cambio". Además, sostuvo que apoya “a todos los candidatos, demostrando que no tengo ningún personalismo, porque ni me puse de candidato en Capital Federal ni en Córdoba, donde me propusieron cambiar el domicilio y donde más me tentaba, porque me siento tan cordobés que me hubiese gustado mudarme definitivamente a Córdoba".

Con respecto al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández, Macri argumentó que el mundo “no es una frivolidad, como ellos lo quieren pintar: el mundo es de donde vienen las vacunas; y si hubiésemos tenido una buena relación con el mundo, hoy decenas de miles de argentinos estarían vivos, porque hubiésemos comprado todas las vacunas. Por algo al mundo es donde quieren irse nuestros jóvenes. Lo que hay que hacer es traer el mundo acá", reflexionó.

Al cerrar, el exmandatario aseguró que en Argentina "somos todos ciudadanos esclavos. El gobernante puede cobrarnos el impuesto que quiera para gastarse la plata de la forma que le parezca. Es una visión espantosa, que acompañé en silencio un tiempo por respeto, pero hoy siento que mi compromiso es defender la libertad de los argentinos”, concluyó.

