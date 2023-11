A dos días del balotaje, la Conferencia Episcopal pidió “rezar por la Patria en cada iglesia particular de nuestro país”

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizó este viernes una jornada de “oración por la Patria”, de cara al balotaje del domingo que definirá el próximo Presidente de la Argentina entre Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y, en ese contexto, pidió “rezar por la Patria en cada iglesia particular de nuestro país”.

La propuesta tiene lugar en la cuenta regresiva de unas elecciones en segunda vuelta en las cuales la Iglesia fue centro de discusión entre los candidatos a lo largo de su campaña. Por un lado, por las críticas del libertario al papa Francisco y, por otro, por la defensa que hizo de este el candidato oficialista.

Durante el último debate electoral, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Massa puso sobre la mesa la relación con la Santa Sede y anticipó que, de ser Presidente, trabajará “para que en el 2024 el Papa visite la Argentina”. En este contexto le preguntó a su oponente si se disculpará por haber dicho que el Sumo Pontífice es “el representante del mal en la tierra”. Milei no esquivó el asunto y le respondió: “Si hay que pedirle perdón, lo haré. Incluso, lo invito a venir a la Argentina. Lo recibiremos con todo los honores”. No fue la primera vez, en los dos debates anteriores había pasado lo mismo.

La antesala de esta posición del libertario respecto a Bergoglio se remonta a febrero de 2022 cuando lo criticó a través de sus redes sociales. Por aquel entonces, el Papa había justificado el pago de impuestos como forma de proteger “la dignidad de los pobres”. Eso le valió una respuesta del candidato de La Libertad Avanza que disparó: “Siempre parado del lado del mal. Si a alguien le da un ataque de caridad y sale con una pistola a robar para financiarlo ¿lo bendecís?”.

.@Pontifex_es siempre parado del lado del mal. Si a alguien le da un ataque de caridad, sale con una pistola a robar para financiarlo ¿lo bendecís? Seguro que además en el medio se le pierde algo y otros les gustaría un destinatario distinto...

TU MODELO ES POBREZA

ROBAR ESTÁ MAL pic.twitter.com/yVys6Pnyke — Javier Milei (@JMilei) 1 de febrero de 2022

Ahora, en este contexto, la CEA informó que convoca a que “en cada Iglesia particular de nuestro país de la manera más conveniente se rezará por la Patria” y agregó que, de esta forma, “parroquias, capillas, santuarios serán lugar de oración en vísperas de la jornada electoral del domingo”.

“Hemos convocado a todas las comunidades de cada una de nuestras diócesis en esta espera de realizar este gesto democrático de votar en el balotaje. Por sobre toda perspectiva partidaria y particular, los cristianos católicos queremos orar por nuestra Patria”, dijo el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre y señaló que la oración sugerida para la ocasión es: “Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. La Iglesia Argentina reza por la Patria”.

“Orar de cara a las elecciones y orar por lo que comienza el lunes en cuanto a construir en serio una Patria de hermanos es un desafío importante. Y por eso para los que tenemos fe pedimos la fuerza de Dios en el corazón para, como decía el cardenal Bergoglio y después papa Francisco, poder ponernos la Patria al hombro en el lugar que cada uno nos toca actuar”, subrayó.

El arzobispo añadió que es “importante animar a tener una actitud espiritual encarnada en la historia y la realidad concreta” en este contexto y ante “realidades grietosas”. Y enfatizó “el valor de la paz y la pacificación”.

“Hay proyectos políticos diferentes. No nos tiene que asustar ni complicar a priori porque es propio del camino democrático. Ante las mismas realidades hay propuestas de soluciones que desde la perspectiva ideológica tienen distintos matices. En la iglesia católica, los pastores no decimos a quién hay que votar, sino que planteamos los valores del Evangelio”, concluyó sin expresar un apoyo concreto a ninguno de los candidatos y con un mensaje que puede leerse de manera ambigua. El llamado es a hacer una oración “por la patria” cuando uno de los frentes que competirán el domingo se llama Unión por la Patria, pero también es a no sentir temor cuando La Libertad Avanza denuncia “la campaña del miedo”.

Por su parte, el arzobispo de Mercedes-Luján Jorge Eduardo Scheinig convocó a los creyentes a intensificar la oración en estos días, rezar y “confiar en el Señor y pedirle que camine con nosotros” en un video subido a las redes sociales.

“Es un tiempo para rezar por la Patria. Jesucristo Señor de la historia te necesitamos”, remarcó el arzobispo en la grabación donde dijo que “rezar por la Patria es poner la vida de todos los argentinos y de todas las argentinas en manos de Dios y pedirle que él camine con nosotros”. “Es una oración sentida en estos días, necesaria, llena de confianza y de esperanza”, completó.

La Iglesia, metida en la campaña

Otro capítulo de la ruptura pública entre Milei y el Papa ocurrió cuando el economista le dio una entrevista al periodista de los Estados Unidos Tucker Carlson, publicada en septiembre de este año. “El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del dado de dictaduras sangrientas”, dijo. Y agregó: “Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana. Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos. Pero además es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado”.

Sin embargo, Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei, tiene otro vínculo con la Iglesia. Aunque le genera incomodidad a la institución, ella es católica, criticó la sanción de la ley del matrimonio igualitario en una entrevista con Luis Novaresio. Ante la pregunta del periodista acerca de su opinión al respecto, dijo: “Para mí estaba garantizado con la unión civil. Yo te tengo que ser franca. En lo legal, estaban garantizados determinados derechos. Había que ampliarlos, sí, pero llamarlo matrimonio que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso”.

Algo similar sucede con la economista Diana Mondino, recientemente electa diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por LLA, que afirmó estar a favor del matrimonio igualitario “filosóficamente” aunque quiso “aclarar un poquito más” y explicó: “Como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

Asimismo, en una entrevista en A Dos Voces, en el canal de noticias TN, la fórmula Milei - Villarruel anticipó que recortarían todos los subsidios menos el que reciben los cultos. “En principio todavía eso no se puede modificar, tenés que hacer un montón de reformas antes para poder avanzar”, dijo Milei. “Incluso constitucional, y nosotros no estamos por reformas constitucionales”, agregó Villarruel

Por otro lado, el peronismo ha demostrado en los últimos años una relación más fluida con la Santa Sede, especialmente a través de Sergio Massa, Juan Grabois y Cristina Kirchner, pero levanta banderas, como el aborto legal, que generan rispideces en el ámbito religioso.

MM/JJD