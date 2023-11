Con Cristina Kirchner al frente, Milei en su banca y Juntos por el Cambio dividido, el Congreso oficializa el balotaje

El Congreso será hoy caja de resonancia de la tensión política abierta ante el balotaje del próximo 19 de noviembre. La Asamblea Legislativa proclamará las fórmulas encabezadas por Sergio Massa y Javier Milei en un trámite formal, a diez días de que Unión por la Patria y La Libertad Avanza quedaran en condiciones de disputar la segunda vuelta, sumiendo en una profunda crisis a Juntos por el Cambio, que a su vez se dividió por el explícito apoyo de Mauricio Macri al libertario.

La sesión tendrá como atractivo que será presidido por Cristina Fernández de Kirchner y que el propio Milei estará ubicado en el hemiciclo, sentado en su banca de diputado nacional. A su lado se ubicará Victoria Villarruel, también diputada y su candidata a vice. El legislador reaparecerá en público luego de que los últimos días se corrió de la campaña electoral; la centralidad la tomaron el propio Macri y la ex candidata opositora Patricia Bullrich con apariciones en los medios.

También será la primera vez en que se encontrarán los legisladores de JxC, luego de que la coalición se fracturara entre los del PRO que anunciaron que van a votar por Milei –además de José Luis Espert y Ricardo López Murphy– y el resto que adelantó una posición neutral: los amarillos más ligados a Horacio Rodríguez Larreta, más los bloques de la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y los peronistas referenciados en Emilio Monzó.

La cita de la Asamblea Legislativa es a las 14, pero antes la Cámara de Diputados sesionará por su cuenta a las 12 para tratar una serie de renuncias de diputados y la jura de sus reemplazos. Allí la expectativa instalada es que además haya un homenaje a 40 años de la elección que consagró el retorno de la democracia con la victoria de Raúl Alfonsín, efeméride que se cumplió el lunes pasado.“Podría haber dardos a Milei”, adelantó una fuente parlamentaria al tanto de las conversaciones legislativas, aunque ese ítem no está contemplado en la agenda formal del día.

El “trámite” de la Asamblea

Más allá del condimento político, la sesión de la Asamblea Legislativa es en rigor un trámite legal para dar cumplimientoal artículo 120 del Código Electoral, que establece que el Congreso debe “hacer la sumatoria (de votos) para determinar si se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional”. Es un acto formal, luego de que concluyó el escrutinio definitivo de los votos de la primera vuelta del pasado 22 de octubre.

Massa fue el más votado con 36,68%, a unos siete puntos de diferencia sobre Milei, que cosechó 29,98%. No hubo definición en primera vuelta porque el ganador de la elección no consiguió el 45% de los votos ni sumó más del 40%, con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo.

La agenda contempla que sea la propia vicepresidenta quien comunique oficialmente y a viva voz que ningún candidato alcanzó los porcentajes que establece la Constitución Nacional para ganar en primera vuelta. A partir de ese momento comenzará a correr un plazo de cinco días para que cada fórmula ratifique la voluntad de participar en el balotaje.

La última vez que se reunió la Asamblea Legislativa para ratificar un balotaje presidencial fue el 4 de noviembre de 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Fue una sesión presidida por el vice de entonces, Amado Boudou, y el titular de Diputados, Julián Domínguez. Las crónicas de archivo recuerdan que en las gradas hubo hinchada de ambos candidatos en pugna. En 2003 no hubo sesión del Congreso para proclamar el balotaje entre Carlos Menem y Néstor Kirchner porque el exmandatario riojano se bajó de la pelea antes, cuando todas las encuestas le aseguraban una derrota contundente.

Las esquirlas opositoras y la pugna por el balotaje

Antes de la Asamblea Legislativa, Diputados sesionará para tratar la renuncia de Claudio Poggi, electo gobernador de San Luis, y tomar juramento a su reemplazante, Ricardo Arancibia Rodríguez. También se aceptará la renuncia de Rossana Chahla, que asumió como intendenta de San Miguel de Tucumán, y jurará Elia Mansilla en su reemplazo. Asimismo, la Cámara baja tomará juramento a María Marcela Herrera, en reemplazo de Mario Leito, electo diputado provincial en la provincia de Tucumán por UP.

Los cambios de nombres ocurrirán en un recinto atravesado por los cruces políticos de cara al balotaje. Puede que sea de las últimas fotos de la composición actual tras los resultados de las elecciones generales. La tensión máxima se verá en JxC, que tiene una treintena de diputados amarillos –con Cristian Ritondo a la cabeza– más una decena extra-PRO que votarán a Milei en el balotaje. Esos legisladores estarán hoy mezclados con sus compañeros de interbloque que se declararon “prescindentes”. Esa división se presume que se agravará en la futura composición parlamentaria: es una incógnita si seguirá existiendo el sello de JxC, que perdió una veintena de bancas y tendría 93 diputados desde el 10 de diciembre.

Al momento de la Asamblea también estarán los senadores cambiemitas, que en la pugna interna por Milei buscaron dar una señal de unidad con una foto conjunta entre radicales y el PRO. JxC también tendrá un retroceso en la futura composición: pasará de 33 senadores propios a 24.

También hay cierto ruido en el Interbloque Federal, conformado por diputados peronistas disidentes y socialistas. Hasta ahora solo se expresaron a favor de Massa Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota, de Córdoba Federal, lo mismo que los dos socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estevez. Mantienen la incógnita los schiarettistas Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, y los bonaerenses Graciela Camaño y Florencio Randazzo.

El bloque que más crecerá desde el 10 de diciembre será el de LLA, que pasará de los tres diputados actuales a 38, aunque no está exento de polémica: el espacio quedó ayer en medio de ruidos e intrigas entre los legisladores electos tras el pacto de Milei con Macri. Y gane o no Massa, UP quedaría como la primera minoría al sumar 108 diputados, diez menos que los 118 que tiene hoy. Parte de la trama del nuevo Congreso tendrá hoy un primer capítulo.

MC/JJD