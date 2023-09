Con cruces electorales, el Senado aceleró la eliminación de Ganancias

En menos de una hora, el oficialismo despachó en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el proyecto de eliminación del impuesto a las Ganancias y se apresta a darle sanción definitiva el jueves de la semana próxima. La discusión exprés en el cuerpo de trabajo de la Cámara alta no estuvo exenta de cruces con la oposición, donde se coló inevitablemente la campaña electoral.

“Hacen gataflorismo. Un día te gusta, otro día no les gusta”, acusó el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), a Juntos por el Cambio por sus críticas a la iniciativa que envió el ministro-candidato Sergio Massa al Congreso, y que fue aprobado en Diputados hace apenas 48 horas. La bancada cambiemita calificó de “electoralista” la medida y reclamó la presencia del titular del Palacio de Hacienda o, a lo sumo, de los gobernadores. Su argumento fue que la caída en la recaudación que significaría la eliminación del gravamen a partir del 1 de enero del 2024 sobre los salarios más altos impactará en la coparticipación que reciben las provincias.

La mayoría del oficialismo y aliados en la comisión estampó su apoyo al proyecto que el martes fue aprobado por 135 a 103 en Diputados, que exime del pago de Ganancias a unos 700.000 empleados. La iniciativa elimina la cuarta categoría que grava los sueldos y crea un tributo sobre los más altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a quince veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) mensual. Se estima que con la reforma impositiva sólo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos de 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

Mayans repartió críticas tanto a Patricia Bullrich como a Javier Milei, pese a que el libertario no tiene senadores propios –los tendría si repite su performance de las PASO en las generales de octubre–. “Estamos en el horno si Bullrich viene con el programa de Mauricio Macri, que vendió al país por 40 mil millones de dólares [de deuda con el FMI] y se va a jugar las cartas por el mundo. Es irresponsable”, lanzó el senador.

En otro pasaje, el formoseño le apuntó con sorna al plan de dolarización y privatización del libertario: “¿Cómo van a hacer para vivir los perros de Milei sin aire acondicionado?”, ironizó. Luego vaticinó un estallido del conflicto social si llega al poder: “Lo de Milei es un desastre impracticable, demencial. Y cuando dicen que no se puede hacer sin una brutal represión, obviamente que es así”.

“Hay un apuro porque tenga éxito el ministro. Esta prisa hace que no podamos escuchar a los gobernadores. Seguro será invitado a la galería y también el hijo de Hugo Moyano para que con su guaranguez haga el gesto que hizo en Diputados”, cortó la avanzada oficialista el senador Juan Carlos Romero (Salta-JxC), rememorando la foto de Pablo Moyano haciendo un obsceno gesto en la sesión del martes. Apuntó que su provincia, que gobierna el peronismo, perdería un 30 por ciento del presupuesto por la menor masa coparticipable.

“Estoy a favor de ponerle plata en el bolsillo de los argentinos, pero también me gustaría saber qué piensan los gobernadores. En el corto plazo esta medida no va a dar los resultados esperados”, agregó desde la oposición Victor Zimmermann (Chaco-JxC). “Esta ley es a partir del 2024, no sabemos si quienes la proponen van a estar en el Gobierno”, apuntó Pablo Blanco (Tierra del Fuego-JxC).

Juliana Di Tullio (Buenos Aires-FdT) recogió el guante: “No interesa quién gobierna. Acá lo que importa es si están de acuerdo o no con que el salario no es Ganancia”. “Hay que tener un poco de pudor”, acusó a la oposición recordando que Mauricio Macri hizo campaña en 2019 con la misma iniciativa. Y al hablar de Massa, no se ruborizo y reconoció: “Sí, es mí candidato a presidente, je”.

