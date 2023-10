Fans de Taylor Swift se meten en la política argentina y llaman a no votar por Milei “por el peligro que representa para las mujeres y diversidades”

Cuando las elecciones generales presidenciales desataron un tembladeral en el seno de las fuerzas opositoras, sobre todo en Juntos por el Cambio, por estas horas al borde de un ruptura tras la decisión de dos de sus principales líderes, Mauricio Macri y Patricia Bullrch -que quedó fuera del balotaje que será entre Sergio Massa y Javier Milei- de apoyar al candidato libertario el próximo 19 de noviembre, ahora fueron los fánaticos y las fanáticas de la cantante Taylor Swift quienes también se metieron en la interna política argentina en los días previos a los recitales que dará la artista en el país.

El fandom de Swift, que se presentará los días 9, 10 y 11 de noviembre en el estadio de River Plate, postearon en sus redes sociales un escrito en el que expresan su rechazo al candidato de La Libertad Avanza.

“A pocos días del primer recital de Taylor Swift en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia”, sostuvieron desde una cuenta de fans no oficia bajo el nombre “Swifties contra LLA”.

De acuerdo a los fans, “el candidato Milei y su partido de La libertad Avanza representa un peligro para la democracia y los derechos humanos de todos los argentinos, pero principalmente para las mujeres y diversidades. Como swifties, después de Miss americana, NO podemos votar eso. Milei=Trump”.

Y continúan es su evaluación del candidato libertario: “En realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos” y lo comparan con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación al documental de Netflix, Miss Americana, donde Taylor Swift habla de “la necesidad de estar en el lado correcto de la historia” al dar por primera vez su posición política.

Allí, la artista asegura haber emitido “siempre mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y frecuente”, dice Swift, y agrega: “No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quién amen. Votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Votó en contra de la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acecho y la violación en citas. Ella cree que las empresas tienen derecho a negar servicios a parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos no son MIS valores”.

Acto seguido, el fandom concluye: “Swifties argentinas enfrentando el avance de la ultraderecha en Argentina”, finaliza en el escrito “Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar”.

