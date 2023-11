Imputaron por amenazas a Juan Nápoli, el asesor de Javier Milei

Juan Nápoli, el poderoso banquero y político que se desempeña como asesor de Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, fue imputado hoy por amenazas luego de que se conociera una acusación en su contra por parte de Laura Vázquez, una joven abogada y examante del consejero libertario.

Según la mujer, Nápoli la amenazó junto a su esposa, luego de que se conociera el vínculo que mantuvieron durante los últimos meses. En un audio, el asesor libertario le dijo que él y su expareja querían desfigurarla por haber hecho pública la infidelidad a través de sus posteos de Instagram.

Fue la abogada de la víctima, Raquel Hermida, la que confirmó esta tarde la noticia de la imputación en el marco de la investigación que busca esclarecer qué sucedió el 23 de octubre, a las 20:20. Según consta en el documento de la imputación, aquel día Nápoli “se presentó en el domicilio de su ex pareja, Laura Luján Vázquez, golpeó insistentemente la puerta del departamento e intentó abrirla con su llave, a la vez que le refirió: 'hija de puta te voy a matar, te quiero hacer mierda, te voy a desfigurar, abrime'”.

La secuencia continuó minutos después con una amenaza a través de audios enviados con su celular. De acuerdo a lo documentado, Nápoli le dijo: “Escúchame pedazo de hija de puta, le llegan a mandar una vez más a Laura y te voy a ir a buscar, entendiste lo que te dije, estoy con ella y le están mandando, te vamos a ir a buscar entendés, te quiere desfigurar, entendiste...entendiste forra de mierda, pará a ese forro que le vendiste o lo agarraste entendés”.

Además, agregó: “No, recién fui yo y vine, ahora va a ir Laura, quédate tranquila. Ahora te va a ir a buscar, ahora te va a buscar” y “No entendés nada, mejor que empieces a entender, yo no tengo ningún problema, así que mejor que me digas de quien ese ese número, porque sino lo voy a encontrar yo y va a ser peor”.

El asesor de Milei también le habría mandado otros audios diciendo: “El problema, si claro que sos vos, porque yo le conté todo y sabe todo entendés. Entonces el problema sos vos, que la están volviendo loca con mensajes. Ese es el problema y me lo vas a pagar al problema. Vos o el otro número, atendé cagona el teléfono” y “Si si te voy a meter a vos, te voy a meter a vos, por hija de puta, por joderla a ella, jodeme a mí, no la jodas a ella, entendés hija de puta, jodeme a mi, a 1/3 Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ella no la metás entendés; porque voy a volver a tu, mejor que no vuelvas al departamento que no vuelvas más”.

De acuerdo a estas amenazas y expresiones, el mayor enojo de Nápoli tuvo que ver con que su mujer se haya enterado de la infidelidad. En este contexto, y con el propósito de conseguir silencio, insistió: “Entendés, y no quiero que le mandes más nada porque ya sabe todo y no quiero que se sienta mal, entendés, porque ahí si me vas a conocer en serio, escuchaste, te lo advertí ya. Metánse conmigo si son tan machos”. Y agregó: “La concha de tu madre, borrá todo lo que tenés en Instagram forra de mierda, escuchaste, borrá tus redes de mierda hija de puta, no jodás conmigo ya te lo dije, borra todas las fotos mías, y si seguís mandando la vas a pasar mal enserio”.

Esos no habrían sido los únicos mensajes enviados por Nápoli. De acuerdo a lo que figura en la imputación, también le habría dicho: “Ya lo tiene todo, ya lo tiene todo, forra, no le mandes nada, ya lo tiene todo, escuchaste, ya sabe todo y lo tiene todo” y “Vos sabes quién lo vendió. Si lo vendiste vos, fuiste vos. Ya sabe todo, sabe todo de los viajes, sabe todo, sabe todo, ya sabe todo, no le mandés más, pero me las vas a pagar, quédate tranquila, ya sabe todo, listo así que ese numerito”.

La mujer de Nápoli, María Laura Adelina Cristiziano, también habría amenazado a Vázquez. “La vamos a ir a buscar, le voy a desfigurar la cara esa de grasa que tiene, grasa te voy a hacer mierda, ni se te ocurra mandarme más nada, gato de cuarta”, dice el documento. Y añade: “Decile, ahora te voy a desfigurar, no vas a poder laburar más hija de puta, con esa cara de groncha”.

Por otro lado, la Justicia se ocupará de investigar si desde el 24 de octubre de 2023 y hasta al menos el 2 de noviembre de 2023, Juan Ignacio Nápoli desde su número de celular le envió a Laura Luján Vazquez distintos mensajes de texto y audio con contenido intimidante.

La versión de Nápoli

Este escándalo se conoció el 3 de noviembre. Luego de eso, Nápoli, que era el enlace de Milei con inversores extranjeros y quien organizó el coloquio paralelo a IDEA, en Mar del Plata, salió a dar su versión en los medios: “Voy a pagar el precio por haber herido a mis hijos y mi mujer. Ella no es responsable de la extorsión, es una víctima”, aseguró, al tiempo que reconoció saber quién era Laura Vázquez, que ejercía la prostitución y que le pagó para viajar con él a Cerdeña y “otros viajes”, además de asegurar que la joven “fue amante de un jugador campeón del mundo en Qatar y de un jugador de tenis de Copa Davis”.

La primera reacción de Nápoli, ante la aparición de las declaraciones, fue hacer una publicación en sus redes sociales. “Desde hace días estoy siendo acosado y extorsionado por servicios berretas de inteligencia (de quienes me ocuparé uno por uno) con la complicidad de la doctora Laura Vázquez (de profesión alternativa prostituta). Hoy realicé una denuncia en el ministerio Público Fiscal”, escribió el banquero y excandidato a senador aunque luego borró la publicación.

Juan Nápoli es presidente de Banco de Valores S.A., de Nápoli Inversiones S.A., de Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos y de CAUSO S.A, y encabezó la dupla de candidatos a senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires, seguido de Gladys Humenu , quienes en las últimas elecciones obtuvieron 2.333.297 votos (el 25,41%) y quedó a poco más de 100 mil sufragios para convertirse en senador nacional.

Muy vinculado al mercado financiero, el banquero también hace política en River Plate, donde se desempeña como asesor de la presidencia del club.

