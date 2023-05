Otro Macri en CABA: Larreta sorteó la pulseada con el PRO y busca condicionar al primo de Mauricio para la presidencial

Se definió en una pizzería. Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri acordaron el lunes en una cena que la candidatura del PRO en la Ciudad de Buenos Aires sería para el primo del ex presidente y dos veces jefe de Gobierno. Al salir del local de Pizza Cero, el alcalde llamó por teléfono a Fernán Quirós para anunciarle que había terminado su aventura electoral. Solo en el equipo del ministro de Salud trabajaban para que su postulación sea una cosa seria.

Quién es Jorge Macri, el elegido del PRO para liderar la sucesión de Rodríguez Larreta en CABA

Más

Pero el menú compartido entre Larreta y Macri no fue una grande de muzza. Ni siquiera las tres encuestas que se habían encargado para ratificar la ventaja en los sondeos que siempre tuvo el ministro de Gobierno. Lo que realmente se puso sobre esa mesa para dos fue la discusión sobre cómo será la campaña del saliente intendente de Vicente López del otro lado de la avenida General Paz.

El alcalde tiene una preocupación clave sobre quien sería su sucesor amarillo: quiere que haga campaña a su favor en la interna nacional que tiene con Patricia Bullrich. A cambio, el jefe de Gobierno promete poner a disposición toda la estructura de la Ciudad para que gane “cómodo” las PASO contra Martín Lousteau. Esa trama tiene un condicionante: la figura del otro Macri, Mauricio, cada vez más distanciado con Larreta por su búsqueda de autonomía política.

Jorge Macri por ahora esquivó el bulto. “El voto es secreto. Si quiero ser candidato de ambos, claramente voy a ayudarlos a los dos. Y después voy a trabajar codo a codo con quien gane”, dijo este martes en radio Mitre ya ungido como postulante. Aseguró tener “pleno apoyo de Horacio y Patricia”. Un importante funcionario que lo rodea a diario aseguró a elDiarioAR que su postura ante las nacionales será su secreto mejor guardado durante toda la campaña: “No se va a expresar”, atajó.

El fino equilibrio que buscará mantener Macri estará supeditado a cómo avance la campaña hacia el 13 de agosto. Será proporcional al equilibrio que Larreta buscó hacer entre el PRO y la UCR, con quien teje un acuerdo a nivel nacional y donde Lousteau es una pieza clave. Por eso las primarias porteñas son el mismo día que las presidenciales, pero concurrentes: se votará con la boleta única electrónica. Las candidaturas porteñas estarán separadas de las papeletas nacionales.

El voto es secreto. Si quiero ser candidato de ambos, claramente voy a ayudarlos a los dos. Y después voy a trabajar codo a codo con quien gane Jorge Macri

A Larreta le tocó hacer el anuncio oficial de la precandidatura y lo hizo con un texto en sus redes. Luego sumó una foto. Se limitó a lo justo y necesario. Es probable que en el correr de los días lo sume cada vez más a Macri a sus habituales anuncios matinales. “Me esperaba algo más contundente”, admitió un colaborador del propio equipo del presidenciable de PRO. En la tribu de Quirós lo criticaron al revés: “No se la había jugado tanto por nosotros”, recogió este medio.

En las PASO de Juntos habrá varios rivales, pero el principal retador es Lousteau. No hay encuestas que vaticinen una sorpresa, pero en Uspallata no se animan a afirmar una victoria abultada. “Horacio se asustó con Martín”, admitió un ultralarretista. En el despacho del economista ni se inmutaron ante la confirmación de la candidatura única del PRO. “Es razonable la competencia con el radicalismo”, se limitó a acotar ayer Macri.

Felicitaciones @jorgemacri. Te lo dije hace tiempo. Eras vos. La gente quería continuar la obra comenzada hace años por el PRO. Ahora, lo ratifican las encuestas. pic.twitter.com/EaZQ7wymIN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 30 de mayo de 2023

CABA y Vicente López

El postulante amarillo deberá en las próximas horas buscar el apoyo interno de la Ciudad. “Eso se va a acomodar”, adelantaron en un ministerio sobre la necesidad de Macri de contar con equipos y funcionarios porteños a su favor, pese a que hace pocas semanas Quirós había conseguido una foto con un nutrido grupo del gabinete porteño.

La última palabra la tendrá Larreta, a partir de lo que reciba a cambio. Por un lado, su propia vidriera para hacer campaña nacional es su gestión en CABA. Por otro, su imagen en el conurbano tiene mejor valoración que la de Bullrich. Vicente López –verdad de Perogrullo– está en el primer cordón del AMBA y es parte de la primera sección electoral. ¿Para quién hará campaña en la pelea por la provincia y la nación la jefa comunal, Soledad Martínez?

En ese ajedrez aparece el ex mandatario sumándole complejidad. El primo Macri tiene como jefe de campaña a Fernando de Andreis, quien fue secretario del ex presidente en la Casa Rosada. “Eso es Mauricio”, entendió una fuente cerca del jefe de Gobierno. Pero en el armado jorgemacrista también está Waldo Wolff, un halcón ex bullrichista que trabaja en paralelo para la campaña de Larreta.

El alcalde y el ex presidente se reunieron la semana pasada a solas y la situación de CABA estuvo en el orden del día, según supo elDiarioAR. Macri también se encontró con Bullrich. La ex ministra siempre acusó a Larreta de querer entregarle la Ciudad a la UCR. “Felicitaciones @jorgemacri. Te lo dije hace tiempo. Eras vos. La gente quería continuar la obra comenzada hace años por el PRO. Ahora, lo ratifican las encuestas”, tuiteó con acidez Bullrich.

Más ácido fue el mensaje de Leandro Santoro, quien suena como el postulante del Frente de Todos en CABA. “Saludo al actual intendente de Vicente Lopez y primo del ex pte Macri por su designación como candidato único a jefe de gobierno porteño por el PRO. Su designación (siempre y cuando la justicia lo autorice) clarifica los modelos de ciudad q se debatirán en estas elecciones”, le dedicó.

En Vicente López aprobaron excepciones para construir torres de cara al río que son un negocio inmobiliario, pero no extendieron la red de cloacas

Macri, que nació en Tandil, dijo que “los requisitos legales no son un problema”, pero las dudas llegan incluso de sus socios. En la Coalición Cívica todavía remarcan sobre la “incompatibilidad” de su candidatura. Por algo Elisa Carrió apoyaba a Quirós. Uno de los puntos cuestionados es el requisito de “poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. El ministro de Gobierno asumió su cargo el 2 de diciembre de 2021, luego de tomarse licencia en Vicente López. Ayer dijo que ya presentó su renuncia y que será pronto tratada por el Concejo Deliberante.

Pese a la polémica, su pasado en el distrito del norte del conurbano será parte de sus mensajes de campaña. Aunque de otra magnitud, las características socioeconómicas con CABA son similares. “Es uno de los distritos que más recauda en la provincia, pero son todas políticas de maquillaje, no hay cambios estructurales”, denunció ante elDiarioAR una voz peronista que conoce al detalle la política de Vicente López. “Se aprobaron excepciones para construir torres de cara al río que son un negocio inmobiliario, pero no extendieron la red de cloacas”, agregó la fuente consultada. El presupuesto total del distrito es de $57.602.107.749.

En 2011 Macri destronó allí al radical Enrique “Japonés” García luego de 24 años en el cargo. Ahora, en la Capital Federal, deberá enfrentar a otro radical en las PASO para que continue el dominio amarillo que ya tiene 16 años. Al fin y al cabo, buscará hacer perenne la marca Macri en la ciudad.

MC