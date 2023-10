Votó Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno de JxC: “Lo importante es que nosotros sigamos gobernando la Ciudad con las elecciones que haga falta”

El candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, votó hoy a las 9.40 en la escuela Lenguas Vivas, donde también emite su sufragio su primo y ex presidente de la Nación (2015-2019), Mauricio Macri. En un contexto de alta expectativa por un eventual balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, el postulante a suceder a Horacio Rodríguez Larreta no descartó esa posibilidad en tanto para evitar este escenario se debe obtener más del 50% de los votos válidos. “Veremos si hay balotaje en la Ciudad, esa decisión la tiene la gente, el requerimiento para no ir a un balotaje en la Ciudad es muy alto. Así que veremos cuánta gente me vota. Acá lo importante es que nosotros sigamos, si la gente lo quiere, gobernando la Ciudad con las elecciones que haga falta”, sostuvo.

El ex intendente de Vicente López llamó a la gente a acercarse a la escuela correspondiente a sufragar dado que, según expresó, no hacerlo implica transferir su poder y derecho de representación. “No importa a quién voten, es importante que vengan, voten, no solo en la Ciudad, en cada rincón de Argentina también. El que no vota le está dando demasiado poder al que sí lo hace, le está transfiriendo un poder de representación, entonces me parece que es importante que la gente vote”, aseguró.

Sin embargo, se mostró confiado en una mayor tasa de participación respecto de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las que se enfrentó al postulante de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau. “Suele pasar que en la general participa más gente que en las PASO, así que esperemos que así sea, hay mucha gente que todavía no termina de comprender a veces la relevancia que tiene emitir el voto en las PASO, pero sí después se toma el compromiso de lo que es votar”, explicó.

Además, se refirió al nuevo sistema de votación y subrayó que, en esta oportunidad, los comicios se están desarrollando con normalidad, sin las dificultades técnicas que derivaron de la aplicación del voto electrónico en las PASO. “Recién arrancamos, pero las mesas se abrieron todas muy rápido y temprano. Se está votando en todas las escuelas, por lo que me dicen sin conflicto”, destacó. En este marco, además, recordó que en Capital Federal se deberán utilizar dos boletas de papel: una para cargos nacionales ─que se encuentra del lado izquierdo del biombo─ y otra para cargos locales ─que se encuentra del lado derecho. Ambas se colocan en el mismo sobre y la misma urna.

