Fiesta en Olivos: la defensa del Presidente considera realizar una donación “a modo de reparación”

Por estas horas y en plena campaña para las PASO del 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández y su abogado Gregorio Dalbón preparan la estrategia judicial en la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos desde que se dispuso el ASPO en marzo de 2020 y la celebración de cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado, en medio de las disposiciones más restrictivas por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a la defensa del mandatario, lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no constituye un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”. En Twitter, Dalbón relató: “Ya estamos definiendo la estrategia Olivos. Consideramos junto al Presidente que por razones técnicas y jurídicas no hubo delito. Sin embargo, Alberto Fernández insiste, no sólo en haberse disculpado ante el pueblo, sino en hacerse cargo ante la Justicia. Y así lo haremos”.

En ese sentido, en diálogo con TN.com.ar, Dalbón negó que el Presidente vaya a recurrir a la Justicia para proponer un acuerdo. “No lo necesitamos, porque no hubo delito”, aseguró, y agregó: “La mera infracción administrativa (la violación del DNU dictado por el mismo Gobierno, con la firma de Fernández), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.

Según el abogado, que también forma parte del equipo jurídico que lleva a delante la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas causas, adelantó que el Presidente considera presentarse ante la Justicia y proponerle al fiscal a cargo de la investigación, Ramiro González, realizar una donación a modo de reparación a una entidad de bien público. De acuerdo a Dalbón, podría estar dirigida “al Instituto Malbrán”, al tiempo que sostuvo que la intención de Fernández, “por una cuestión ética y moral, es presentarse a la Justicia y hacerse cargo de la situación en Olivos”.

En cuanto al trámite administrativo en sí, de acuerdo a TN, el dinero a donar podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto Malbrán. Luego se adjuntará el comprobante para que el juez y el fiscal tomen nota de la entrega de los fondos, que podría ser el equivalente a un sueldo o medio salario.

En tanto, en declaraciones a FM Delta, el letrado reiteró que el escándalo por las fotos y videos de Olivos "es un tema absolutamente de campaña electoral. Al no tener ideas para un debate van a hablar de la foto", consideró, al tiempo que reiteró que el Presidente “está dando un ejemplo superador al enfrentar la causa. El siente el deber ético y moral de hacerse cargo”, aunque advirtió que, si bien desde la defensa consideran que “no hay delito, y la jurisprudencia del fiscal marca lo mismo, Alberto tiene intenciones de presentarse y reparar lo que hizo ante la Justicia". Y agregó: "Me tiene sin cuidado quien va a juzgar esto. Arroyo Salgado es una jueza dura, pero no me asusta. Donde esté la causa ahí estaremos, dando el cuerpo y la cara".

El fiscal González recibió en las últimas horas un pedido de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para tomar vista de la causa que se lleva adelante en su Fiscalía. Según confirma este martes Infobae, el fiscal hizo lugar al pedido y le pidió al juez Sebastián Casanello, que le delegó la instrucción, que “arbitre los medidos necesarios” para que Arroyo pueda acceder al expediente de manera digital. La exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman investiga una denuncia del abogado Alejandro Sarubbi Benítez y apuntaba específicamente al festejo del 14 de julio en la quinta de Olivos.

Si bien desde el Gobierno repiten frente a los micrófonos que el escándalo por las imágenes de la reunión por el cumpleaños de Yáñez en la residencia de Olivos en plena cuarentena de 2020 es "un tema terminado" y consideran que "la reputación de la gestión del frente de Todos al frente del Ejecutivo “no se juega en una foto", saben que el impacto de las imágenes repercutirá en las elecciones legislativas. Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, "la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación del Gobierno no se juega en una foto o en una frase, sino en otras cosas. Es un reduccionismo que no tiene ningún tipo de sentido", señaló en una entrevista en Radio Mitre.

Este lunes, el Gobierno entregó la lista de ingresos y egresos de la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 en el marco del requerimiento que le realizó a la Casa Militar el fiscal González. El funcionario judicial también aguarda por las planillas y bases de datos de la aplicación Cuidar para verificar si los invitados al cumpleaños de Yáñez tenían permisos de circulación, ya que en aquel momento solo podían hacerlo los trabajadores esenciales.

