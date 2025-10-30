La Fiscalía Nacional Electoral recibió centenares de denuncias durante las elecciones por violaciones a la veda y contenidos con IA

La Fiscalía Nacional Electoral, encabezada por el fiscal federal Ramiro González, evaluó que el proceso electoral desarrollado el domingo pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo con normalidad, al igual que en el resto del país. Además, informó que recibió más de 360 denuncias, principalmente, por violaciones a la veda en medios de comunicación y redes sociales, o por videos falsos confeccionados con inteligencia artificial (IA).

Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre pasado, la fiscalía mantuvo una guardia activa para recibir denuncias, reclamos y consultas relacionadas con el desarrollo de las elecciones legislativas. Los canales disponibles fueron el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar, el correo electrónico institucional y las líneas telefónicas del organismo.

En ese marco, se recibieron, procesaron y respondieron un total de 362 incidencias provenientes de distintas jurisdicciones del país. La mayoría -291- fueron canalizadas a través del portal web, que concentró los reportes de la ciudadanía.

Tipos de denuncias y consultas

La fiscalía indicó que las infracciones más frecuentes estuvieron vinculadas con violaciones a la veda electoral, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales y redes sociales.

En segundo lugar, se registraron denuncias por la difusión de videos creados con herramientas de inteligencia artificial, que simulaban discursos de dirigentes políticos. Estas publicaciones motivaron la intervención coordinada con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), lo que derivó en medidas urgentes como la preservación de evidencia digital y la solicitud de baja de los contenidos ante las plataformas involucradas.

Además, se recibieron consultas e incidencias menores vinculadas con el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), principalmente sobre la posibilidad de que los votantes llevaran y utilizaran lapiceras propias al momento de emitir el sufragio.

Desde la Fiscalía Nacional Electoral señalaron que las denuncias y consultas recibidas reflejan una estrecha relación con la información que consume el electorado a través de internet y, muy especialmente, de las redes sociales.

En ese sentido, la fiscalía recordó que con anterioridad al proceso electoral había advertido públicamente sobre campañas de desinformación masiva y el uso de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos falsos, en el marco de un expediente que tomo relevancia púbica.

Próximos pasos

Los expedientes iniciados por faltas o delitos electorales continúan actualmente en etapa de instrucción.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional Electoral se encuentra elaborando un informe estadístico nacional que detallará la cantidad, el tipo y la distribución geográfica de las denuncias recibidas. Ese relevamiento será publicado en el informe de gestión anual que el organismo eleva a la Procuración General de la Nación.

Con información de Fiscales.gob.ar