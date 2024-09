Las frases más destacadas del discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei disertó este martes en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Durante su discurso emitió fuertes críticas a la organización, a la que acusó de buscar imponer una agenda “socialista”, y anunció que la Argentina abandonará su posición histórica de neutralidad.

A continuación, las frases más destacadas de su discurso:

—“Yo no soy político, soy un economista liberal libertario que jamás tuvo la visión de hacer política y fue honrado con el cargo de Presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas”.

—“Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”.

—“Hemos visto como una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad como con las cuarentenas a nivel global en el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad”.

—“Una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales como ha sido la aberrante invasión rusa a Ucrania (...), en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir”.

—“Han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como las de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel”.

—“Sistemáticamente se ha votado en contra del estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal”.

—“Estamos ante un fin de ciclo. El postureo moral de la agenda woke se ha chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo”.

—“Creemos en la defensa de la vida de todos, de la defensa de la propiedad de todos, en la libertad de expresión para todos, en la libertad de culto para todos, en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados”.

—“La Agenda 2030, aunque bienintencionada en su metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan con la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarlas”.

—“Queremos expresar nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el domingo (...) Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga (...) Lo que se está discutiendo esta semana en Nueva York en la Cumbre del Futuro no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que la ONU ha adoptad ”.

—“Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó. Y va a estar en la vanguardia de la lucha en la defensa de la libertad”.

El discurso completo: