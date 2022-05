Otro frente para Guzmán: Sergio Massa le pidió al ministro de Economía subir el piso de Ganancias

En medio de los cuestionamientos desde el kirchnerismo contra Martín Guzmán, ahora fue Sergio Massa el que le exigió cambios al ministro de Economía.

A través de una carta firmada este jueves 12, el presidente de la Cámara de Diputados le pidió al titular de Palacio de Hacienda subir el piso del impuesto a las Ganancias, para que los recientes aumentos salariales –por ejemplo, bancarios cerró en 60%– no pierdan poder adquisitivo, más teniendo en cuenta la creciente inflación. Ayer el índice de precios marcó 6% para abril, luego del 6,7% de marzo.

“Se solicita tenga a bien efectuar una evaluación del impacto actual del tributo en los salarios y haberes a los efectos de proceder a incrementar las deducciones del Impuesto a las Ganancias”, reclama la misiva de dos carillas, firmada por el propio Massa, a la que accedió elDiarioAR. “De esta manera, entendemos que se dará sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, concluye.

La CGT se hizo eco del reclamo del titular de la Cámara baja, y en un comunicado firmado por Jorge Sola, Pablo Moyano, Carlos Acuña y Hector Daer, planteó: “”Venimos trabajando desde el inicio de la actual ronda de paritarias, que continúa desarrollándose, para que los salarios conseguidos en las mesas de negociación no se vean afectados por la incidencia del tributo y se actualicen los valores sobre los cuales los trabajadores y trabajadoras tributan“.

En el comunicado de prensa, el massismo aseguró que dicha medida permitiría “que no se neutralicen los aumentos salariales acordados con los gremios y no afectar así el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados”.

Consultado el Ministerio de Economía sobre qué acción tomará el ministro Guzmán al respecto, al cierre de esta nota no hubo respuesta hacia elDiarioAR.

La jugada de Massa, con el apoyo de la CGT, se conoce un día después de que trascendiera el asado que organizó el martes pasado para sus economistas de confianza: Martín Redrado, ex presidente del Banco Central; Marco Lavagna, director de Indec y encargado de dar el índice de inflación; Miguel Peirano, ex ministro de Economía; Diego Bossio, ex titular de la Anses y socio de Equilibra junto a Martín Rapetti –también en el asado–, y Lisandro Cleri, subdirector de Operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad en Anses.

“No fue contra nadie”, aseguraron a este medio desde el massismo sobre la velada, aunque por lo bajo el tigrense es crítico de la gestión de Guzmán. De hecho, uno de los tópicos de la reunión fue el proyecto de alivio fiscal en Ganancias para los trabajadores, que ya por 2013 todo el grupo de economistas había elaborado, con el por entonces flamante jefe del Frente Renovador a la cabeza. Además de mantener su aspiración presidencial, el tigrense no oculta en charlas privadas la idea de ser “superministro” de Economía, siempre y cuando se lo pidan tanto el Presidente como Cristina Kirchner.

Un nuevo piso de $265.000

A través de la carta hacia Guzmán, Massa busca modificar Ganancias de acuerdo a la ley que él mismo impulsó el año pasado. En abril de 2021 el Congreso modificó la norma para que se consideren las nuevas pautas salariales a la hora de actualizar el piso del mínimo no imponible, y facultó al Gobierno a que, a través de un decreto, actualice el piso con el objetivo de acompañar el alivio fiscal que consiguen los trabajadores registrados a través de las subas que acuerdan en paritarias.

“Trabajamos protegiendo y aliviando la situación de los trabajadores; y además, como las paritarias van a la alza y a mejorar los ingresos, en el caso de Ganancias previmos una cláusula gatillo, para acompañar las mejoras”, había indicado el presidente de Diputados.

Según estimaciones de los equipos técnicos de Massa, el nuevo piso pasaría de $225.937 a $265.000 de remuneración bruta, determinado en base a la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas por los trabajadores durante este año.

Según estimaciones oficiales, en 2021 el piso salarial de $150.000, luego ajustado a $175.000, permitió que 1,5 millones de trabajadores dejaran de pagar el Impuesto a las Ganancias. Se redujo de 2,3 millones de contribuyentes a unos 950.000. Luego, por las variaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Ejecutivo para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022. La propuesta de Massa es que haya una suba adicional del piso a partir del cual se paga el impuesto para mantener constante el porcentaje de contribuyentes alcanzados por el tributo.