Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas del gobierno entrerriano

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General de la provincia, y aseguró que ya fueron realizadas las denuncias penales correspondientes y abiertas investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de la red social X, donde difundió imágenes de los artefactos encontrados y afirmó que se trata de prácticas que “pertenecen al pasado”.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, sostuvo Rogelio Frigerio, quien remarcó que el episodio no detendrá el rumbo de los cambios impulsados desde diciembre de 2023.

La denuncia se produce en la antesala de una reunión política clave que el gobernador mantendrá este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de los encuentros que la Casa Rosada viene realizando con gobernadores aliados de cara al debate por la reforma laboral.

Desde el gobierno provincial, en tanto, se difundió un comunicado oficial en el que se calificó el hallazgo como un delito grave que atenta contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas.

El texto señaló además que durante años en Entre Ríos se naturalizaron prácticas de control, espionaje y persecución política, una situación que —según remarcaron— forma parte de un pasado que la actual gestión busca dejar atrás.

“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo”, subrayó el comunicado, que ratificó la decisión del Ejecutivo entrerriano de avanzar contra las mafias, los sótanos del poder y los mecanismos ilegales que operaban en la provincia. “No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, concluyó el texto oficial.

JIB