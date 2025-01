Fuertes acusaciones sobre el vicejefe de la SIDE: el Congreso abre una investigación contra Kravetz

No fue la eliminación de las PASO ni los pliegos de los jueces de la Corte Suprema o el proyecto de Ficha Limpia lo que abrió la discusión parlamentaria en el verano. En el Congreso se discutió con dureza este miércoles la polémica designación de Diego Kravetz como número 2 de la SIDE.

Alertada por las denuncias en contra del flamante funcionario libertario –todas vinculadas al video en el que Kravetz aparece golpeando a un joven retenido por la policía de la Ciudad en una vereda del barrio de Palermo–, la Comisión Bicameral de Inteligencia decidió romper con la modorra de las vacaciones para analizar la “idoneidad” del exmacrista. Hubo fuertes críticas al “Señor 8” de la SIDE mileísta. “Que Kravetz sepa que lo estamos mirando”, advirtió una de las autoridades de la comisión presidida por Martín Lousteau que definió, al final de la reunión, abrir un sumario de investigación.

Atrapado en la batalla interna entre Mauricio Macri y Santiago Caputo por el alma de los dirigentes del PRO, Kravetz apenas si pudo dar unos pasos como Jefe de Operaciones sin que lo persiguiera la polémica. A la filtración del video golpeando a un adolescente que, supuestamente, le había robado a su hijo cuando era secretario de Seguridad porteño, le siguió una ola de repudio que derivó en una denuncia penal y numerosas objeciones a su designación. Estás críticas se convirtieron en notas formales y estos documentos llegaron a la Bicameral de Inteligencia, que decidió actuar de oficio.

Todos los bloques dieron el presente para atestiguar lo que Juan Grabois e Itai Hagman, de Patria Grande, y Esteban Paulón y Mónica Fein, del Partido Socialista, tenían para decir. Estuvieron los radicales Lousteau y Edith Terenzi, los kirchneristas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Florencia López, y el libertario Lisandro Almirón. Hasta el jefe del PRO, Cristian Ritondo, dio el presente, aunque en su caso para respaldar a Kravetz. No estuvo el expulsado senador entrerriano Edgardo Kueider, quien casi termina presidiendo la Bicameral de Inteligencia con el auspicio de Caputo.

La mayoría de los legisladores salieron alarmados de la reunión. Las denuncias de los socialistas y Grabois calaron hondo, ya que allí se enteraron que el video filtrado era solo un anticipo de los varios delitos que le podían ser imputados a Kravetz. La comisión analiza, ahora, que el flamante “Señor 8” de Milei podría haber incurrido en abuso de la autoridad, vejaciones y realización de denuncias falsas. Se definió abrir un sumario de investigación que es probable que derive en un dictamen reclamando por su remoción, aunque no es de carácter vinculante.

Las imputaciones a Kravetz

Según pudo averiguar elDiarioAR, dado que las reuniones de la Bicameral de Inteligencia son cerradas y secretas, a Kravetz le imputaron otros cuatro episodios durante sus tiempos como funcionario de Seguridad de Jorge Macri y de Néstor Grindetti, en Lanús. Uno fue en agosto del año pasado, cuando Kravetz participó de la detención de un chico en la Villa 31 y, al igual que sucedió con el video filtrado, el exfuncionario porteño terminó golpeando al adolescente con violencia dentro de su casa.

El segundo fue el caso Morena, la nena de once años de Lanús asesinada días antes de las elecciones de 2023. Kravetz, entonces, era candidato a intendente del partido y previo a la elección detuvo a dos adolescentes que, luego, se comprobaría que no habían participado del crimen. “Esos dos chicos no tenían nada que ver, pero hubo una espectacularización de una detención ilegal con un propósito político”, cuestionó Grabois a la salida de la reunión.

El tercero de los hechos con el que se vincula a Kravetz fue en 2016, cuando ya era secretario de Seguridad de Lanús. Los dirigentes de Patria Grande recordaron un hecho represivo en el comedor popular “Sueños Bajitos” de Villa Caraza que, comandado por Kravetz, derivó en gases lacrimógenos y balas de goma.

El cuarto y último hecho fue también durante sus épocas de funcionario de Grindetti. Los denunciantes acusaron a Kravetz de haber participado de “aprietes” contra un niño de once años, conocido como “El polaquito”, para que se autoincriminara en una serie de asesinatos para un programa que conducía Jorge Lanata.

“Acá tenés un delincuente filmado in fraganti, que además es una persona que imputó falsamente gente en la muerte de una niña para sacar un provecho político, que ahora va a ser el tipo que maneja los servicios de Inteligencia y que nos va a perseguir a todos nosotros”, cerró Grabois. A la salida de la reunión, más de un legislador manifestaba su mismo malestar.

El rol de Kravetz en la SIDE

“Si fuera por nosotros, Kravetz no duraría dos minutos más en la SIDE”, mascullaba, a la salida de la reunión, un diputado peronista. La preocupación de los dirigentes opositores estaba directamente relacionada al rol y al poder que Kravetz tendrá como Jefe de Operaciones de la SIDE.

Un cargo que, sin embargo, recién fue oficializado hace dos días de manera interna, es decir sin publicación en el Boletín Oficial. Mucho después de que el vocero Manuel Adorni hiciera, a mitad de diciembre, el anuncio rimbombante de que Kravetz se pasaba definitivamente a las Fuerzas del Cielo. Fue, según sospechan en la oposición, la convocatoria de la Bicameral de Inteligencia la que terminó acelerando los tiempos.

Dado que el DNU 614 de Javier Milei que reorganizó la estructura de la ex AFI eliminó el cargo de “Subsecretario” de la SIDE, el 2 de la agencia de espías tendría que tener otro cargo. Fue así que se volvió a reorganizar la estructura del organismo de Inteligencia y se creó el puesto de “Jefe de Operaciones” que tendrá a su cargo el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Ciberseguridad. Es decir, todas las áreas de la SIDE excepto una, Asuntos Internos, que quedará en manos directamente de Sergio Neiffert, titular del organismo.

Este organigrama deja a Kravetz virtualmente a cargo de casi toda la SIDE. “Están emulando la AFI de Jaime Stiuso”, denunció un dirigente K que estaba cuando el espía era “Secretario de Operaciones” de Cristina Fernández de Kirchner. Hay sospechas hace tiempo, incluso, de que Stiuso colaboró en la reorganización de la nueva vieja SIDE. Y si no él, su alter ego Lucas Nejamkis, quien hoy es fuente de consulta de Caputo.

