Gestión privada en un hospital público: un modelo inédito debuta en Mendoza

El Hospital de Luján de Cuyo comenzará a funcionar el próximo 1 de febrero y marcará un hito en el sistema sanitario argentino: será el primer hospital público del país con gestión privada, bajo un esquema de complementación entre el Estado y una empresa adjudicataria. El modelo, impulsado por el Gobierno de Mendoza, combina financiamiento y control estatal con administración operativa privada, y busca mejorar la eficiencia, ampliar prestaciones y garantizar el acceso universal a la salud.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quienes destacaron el carácter innovador del proyecto y su integración plena al sistema público provincial. El hospital será financiado por el Estado mendocino, estará sujeto a normas, auditorías y controles oficiales, y atenderá tanto a personas con y sin obra social, sin que los pacientes deban abonar por las prestaciones.

El esquema prevé una concesión por 15 años, con una inversión superior a 5.100 millones de pesos, a cargo de la empresa Hogar Salud S.A. (Grupo Olmos) que resultó adjudicataria. Mientras el Estado define las reglas, controla la calidad del servicio y garantiza el acceso, el operador privado asume la gestión diaria, la inversión comprometida y la optimización de los recursos, en un formato que no tiene antecedentes en la red hospitalaria pública del país.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se trata de una experiencia inédita en la Argentina, que apunta a introducir reformas estructurales en la administración de la salud pública. El hospital estará integrado a la historia clínica digital y a los canales de gestión sanitaria de la provincia de Mendoza, lo que permitirá articular la atención con el resto del sistema y ampliar la cobertura de servicios en el departamento de Luján de Cuyo.

La puesta en marcha será gradual. En una primera etapa se habilitarán consultorios externos con turnos programados, y a partir de mediados de febrero se sumará la atención de demanda espontánea de baja y media complejidad. El proceso de ampliación se extenderá durante los próximos 18 meses, con la incorporación de quirófanos, internación, servicios de diagnóstico e imágenes y nuevas especialidades.

El Gobierno de Mendoza remarcó que el modelo busca demostrar que es posible mantener el carácter público de la salud e introducir, al mismo tiempo, mecanismos de gestión privada orientados a la eficiencia, la inversión y la mejora en la calidad de los servicios. Si el esquema resulta exitoso, no descartan que pueda convertirse en una referencia para futuras reformas en otros puntos del país.

Con información de Prensa Gobierno de Mendoza

