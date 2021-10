El Gobierno confirmó que Alberto Fernández cerrará el Coloquio de IDEA el próximo viernes

El presidente Alberto Fernández cerrará el próximo viernes el 57mo Coloquio de IDEA que se desarrolla desde este miércoles en Costa Salguero, dijeron fuentes oficiales.

Para Álvarez Agis y Lacunza los planes laborales fracasan porque no aciertan el problema: nadie quiere contratar

Saber más

El Jefe de Estado será el orador que cerrará, de manera presencial, el encuentro el viernes, desde las 13.30.

De ese encuentro ya participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quién se presentó a través de modalidad virtual por encontrarse en Estados Unidos realizando gestiones en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Allí, ratificó la confianza del Gobierno en su esquema de política cambiaria, defendió -contra algunas voces internas al Frente de Todos- el sendero de la reducción del déficit y aseguró que no habrá un salto devaluatorio luego de las elecciones.

Si bien aclaró que no considera una vía posible “recortar derechos”, Guzmán señaló que “la organización del trabajo tiene que ir evolucionando”, en línea con uno de los reclamos de la entidad empresaria, que en su jornada se refirió a convenios colectivos de trabajo de más de 50 años, que regulan actividades que no existían cuando fueron redactados. En el mismo sentido, Guzmán le aseguró a José del Río, periodista a cargo de la entrevista, que “la prohibición de despidos es algo coyuntural, transitorio y no permanente”; una política pensada para un momento en el que se buscaba evitar la destrucción masiva de empleo.

Sobre la inflación, el ministro dijo que es un fenómeno de “múltiples causas” y que no alcanza con reducir la emisión monetaria para domarla. “Ese esquema fue el que prevaleció en la gestión anterior y la inflación terminó en 54% anual”, sostuvo. Aseguró que es importante que se mantenga un sendero de reducción del déficit fiscal al tiempo que el Estado sostiene un rol expansivo, porque esto implica depender menos de la emisión y del endeudamiento.

Por su parte, también habló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y pidió este miércoles “construir un consenso mayoritario que garantice la estabilidad para conseguir inversiones en la Argentina", al tiempo que remarcó como ejes centrales de su presentación frente al Coloquio de IDEA, “la previsibilidad”, “el consenso” y “la educación”, “para no repetir los errores de los últimos 90 años”.

Para el alcalde porteño, “se necesita un plan común, una visión. Con alternancia en el poder. Eso es lo que no hay en la Argentina. Nadie va a invertir en la Argentina si no se sabe que las reglas se van a mantener en el tiempo”. Y agregó: “Si no hay previsibilidad y estabilidad en el tiempo, es imposible”.

Asimismo, el jefe de Gobierno recordó que en la Ciudad “venimos recorriendo ese camino, con una coalición muy amplia, que nos da mucha fuerza en la gestión. Eso requiere un ejercicio de diálogo y consenso constante”. Para fundamentar sus dichos, repasó que desde 2003 “nunca tuvimos tan pocos legisladores del PRO. Sin embargo, tenemos un interbloque mayoritario. Esto mismo necesitamos a nivel nacional. Tenemos que terminar con la grieta, con un consenso amplio con medidas que se sostengan en el tiempo”, pidió.

El tradicional encuentro, que hasta 2019 se realizó en la ciudad de Mar del Plata y que el año pasado, a causa de la pandemia por coronavirus se concretó de manera online, se extenderá hasta el viernes próximo con la presencia de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos.

Bajo la consigna "Logremos una Argentina Sustentable", la presidenta del coloquio, Paula Altavilla, dijo a Télam que se apunta que "el encuentro cuente con todas las miradas, de políticos, sindicalistas, hombres de empresas y representantes de organizaciones sociales, para que entre todos podamos buscar un camino que saque al país del estancamiento".

Con información de agencias.

IG