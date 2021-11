Para el Gobierno, las medidas sobre los viajes al exterior son "momentáneas" y para "cuidar el rumbo"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo este viernes que la decisión del Banco Central de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior "viene a cuidar el rumbo" de la economía argentina y recordó que el Gobierno "se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda más grande que se tomó" durante la gestión de Mauricio Macri.

De acuerdo a la funcionaria, que brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada, se trata de "una medida puntual y momentánea. Se va a poder seguir viajando, en algunos casos habrá que esperar unos meses, en otros casos se podrá financiar de otra manera con la tarjeta de crédito, pero pareciera que, como dicen algunos dirigentes de la oposición, intentan instalar una idea y estamos hablando de otra cosa", señaló. Y agregó: “Todo el mundo viaja y el que no puede pagar en una cuota, financia con la tarjeta o saca un préstamo personal”.

Este jueves, el Banco Central limitó el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios. La medida fue adoptada a través de la Comunicación "A" 7407 y entró en vigencia este viernes 26 de noviembre.

"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó el BCRA en el documento.

Según explicó Cerruti, la medida “se refiere a algo absolutamente específico que tiene que ver con este proceso de crecimiento y reactivación económica muy fuerte y así lo indican los números de esta última semana con la reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes".

"Eso es un proceso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y que se da en el marco del contexto de que estamos saliendo de una crisis económica de cuatro años del macrismo y de los dos años de la pandemia”, aseveró.

“A nosotros nos toca esta situación puntual, por lo que debemos superar este obstáculo haciendo un esfuerzo más que tiene que ver específicamente que los viajes en el exterior no podrán ser pagados en cuotas con las agencias de viaje y después cada uno verá si paga su tarjeta refinanciando su resumen”, explicó.

Cerruti subrayó que, “en un proceso de crecimiento, también hay obstáculos y hay que superarlos, y los estamos superando".

En este sentido, la funcionaria indicó que "este es uno de ellos, por lo que tiene que haber una disposición momentánea que nos ayude a superar este obstáculo y a terminar de encaminar el país, defendiendo los derechos de todos los argentinos en las negociaciones con el Fondo Monetario”.

Con respecto a las reservas del Banco Central, afirmó que “están robustas" y agregó que "la economía argentina está creciendo y reactivándose al igual que el consumo interno, por eso, en ese camino y de manera responsable estamos haciendo frente a los diferentes obstáculos momentáneos que se van presentado”.

