El Gordo Dan, portavoz libertario en redes: “Tiene que haber selección ideológica de las personas que entran en el Estado”

Tras meses de cortocircuitos, este miércoles la ahora exanciller Diana Mondino quedó afuera del Gobierno en el día en el que la Argentina votó ante la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, Javier Milei vuelve a ajustar su plantel de funcionarios y a dar otra vez un mensaje hacia sus seguidores y los actuales miembros de su staff: la batalla ideológica de LLA no es negociable y cualquier decisión que no vaya en sintonía o que no haya sido aprobada por el mandatario, será penada.

En ese sentido, Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan” en redes sociales y en su canal de streaming, Carajo, pidió que todos los funcionarios de la gestión libertaria sean “propios”. “Hay que poner en el Estado a los propios; un amigo, un conocido con la ideología adecuada”, apuntó.

“Tenés en el Estado sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, de gestiones anteriores, que son comunistas que siguen laburando en el Estado. Y como el Estado es tan gigante, es gente que todavía no se ha logrado barrer o echar para poner a los propios. Hay que poner a los propios, que a veces son amigos, conocidos, que están con la ideología adecuada, que te dan la confianza necesaria para llevar a cabo una tarea que implica no traicionar la ideología del Presidente”, disparó “Gordo Dan” tras el despido de Mondino y la designación del hasta entonces embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a la editorial de Parisini en su streaming, “tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica. Compatibilidad de la persona que entra. Vos metés a gente a trabajar en el Estado, que tiene medalla de oro en una facultad, como Kicillof, que de pronto te cumple con todos los requisitos, pero tenés a un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer microgolpismo desde adentro del Estado”, apunto con el gobernador bonaerense como ejemplo.

“No hay que tenerles miedo a las críticas, hay que poner a todos los propios. Tienen que ser idóneos, pero fundamentalmente tienen que ser propios y de confianza, y conocer la línea de pensamiento histórica de Javier Milei, sobre todo en áreas tan sensibles como el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Presidente tiene una posición muy marcada y está dando una batalla ideológica, no solo hacia el interior del país, sino hacia la totalidad del mundo”, explicó el libertario. Y agregó, en un mensaje dirigido tanto a los propios como a los ajenos: “Es un cambio de paradigma mundial lo que propone el presidente Milei y los funcionarios tienen que comprender eso”.

Quién es Gordo Dan y cómo fue la denuncia de FOPEA por “hostigamiento”

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció a comienzos de agosto pasado ante una fiscalía porteña al streamer y tuitero libertario “Gordo Dan” por hostigamiento digital. El órgano periodístico aseguró haber sufrido este tipo de violencia de parte de cuentas digitales asociadas al Gobierno luego de que se manifestara contra un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano acerca de la intención de matricular al periodismo.

Desde FOPEA aseguraron haber sido víctimas de una campaña de “desprestigio” y “estigmatización” principalmente de parte de Daniel Parisini, conocido popularmente en redes sociales como “Gordo Dan”. Se trata de uno de los comunicadores más cercanos al gobierno libertario, que en varias ocasiones usó sus cuentas para pedir que se despidieran a funcionarios del Gobierno como Julio Garro, exsubsecretario de Deportes, o Fernando Vilella, exsecretario de Agricultura. Ambos quedaron fuera de sus puestos luego de que Parisini los señalara como erráticos para la función.

El 27 de junio pasado el “Gordo Dan” publicó en su cuenta de X una información falsa. Compartió capturas de pantalla de lo que supuestamente era un chat de Whatsapp de la organización periodística burlándose de Mariano Pérez, creador de Breakpoint.

Parisini escribió: “Se filtró un chat del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sobre el ataque que sufrió hoy en la marcha del Polo Islámico el periodista Mariano Pérez. Estos son los que después hacen comunicaditos cada vez que Adorni les pinta la cara. Que #FOPEAComplice sea tendencia YA”. Esto desencadenó que un ejército de trolls atacaran a la organización. Para FOPEA esa creación fue obra de Parisini y por eso se llegó a la denuncia en agosto.

Días atrás, el senador Francisco Paoltroni acusó a Gordo Dan de ser “un estafador moral”, un “sinvergüenza” por “mentirle a miles de jóvenes” de querer ir “contra la casta” pero “vivir de la teta del Estado” y de pertenecer a “la casta más rancia de la Argentina”.

“Resulta que el estafador moral de Daniel Parisini vivió toda su vida de la teta del Estado y pertenece a la casta más rancia de la Argentina, cercano al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con línea directa por parte de su madre, Andrea Olmedo, Directora de Tierras de la provincia”, publicó Paoltroni en su cuenta de la red X.

En agosto, a través de una nota formal dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, los integrantes de la bancada oficialista de esa cámara pidieron la expulsión del representante de Formosa por lo que consideraron “diferencias irreconciliables”.

Paoltroni había anticipado su rechazo a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, había votado a favor de la ley jubilatoria impulsada por la oposición —que Milei dijo que vetaría— y había anticipado su rechazo al DNU del Presidente que aumenta los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Ahora, el comunicador libertario y líder del canal “Carajo”, aprovechó el despido de Diana Mondino como Canciller para volver a machacar sobre un punto que, para los más fervientes seguidores de Milei, es clave: privilegiar, antes que nada, la ideología de quienes asuman funciones en el Estado. Y su sintonía 100% con lo que llaman el pensamiento histórico de Javier Milei. Más allá de cualquier acusación de nepotismo.

IG