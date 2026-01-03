Javier Milei celebró el operativo de EEUU sobre Venezuela y la captura de Maduro: “La libertad avanza”

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el propio Donald Trump, quien aseguró que el dictador “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

“La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó Milei. La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump confirmara en su red Truth Social que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder,el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

También se sumó Patricia Bullrich en X: “Venezuela será libre”.

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente”, agregó Trump. El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Recientemente, durante la cumbre del Mercosur, Milei reclamó una condena al régimen de Maduro en Venzuela. En particular, el presidente argentino le dedicó un tramo central de su discurso a Venezuela, luego de que Lula expresara que la acción militar estadounidense en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria”. “El continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar” de una potencia extranjera, declaró el mandatario del gigante sudamericano.

“Continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denundió Milei y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó.

En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. También instó al bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario” y volvió a exigir “la liberación de todos los presos políticos”, además de reclamar por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”.

Milei destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y reiteró “el llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

